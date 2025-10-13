Insólito: San Marino necesita ser goleado para seguir con chances de clasificar al Mundial 2026

Por más incoherente que suene, es real: San Marino necesita que lo humillen para seguir con chances de clasificar a la próxima Copa del Mundo 2026. Eso es justamente lo que ocurre con este seleccionado, que está en plena competición de las Eliminatorias Europeas y requiere ser fuertemente goleado para mantener viva la pequeña ilusión de disputar un Mundial por primera vez.

En el Grupo H está último, sin puntos, con un solo gol a favor y 32 en contra. Está a las claras que no tiene opciones para sellar un boleto por mérito propio debido a los resultados que acumula. Sin embargo, el nuevo sistema inaugurado por la UEFA combina las Eliminatorias con el desempeño en la Nations League y es lo que todavía le da chances a este diminuto país europeo.

Lo cierto es que San Marino fue primero de su grupo en la Liga D de la Nations League, lo que le podría dar un cupo extra para ingresar al repechaje. De todas formas, depende exclusivamente de muchas combinaciones, donde necesita que Inglaterra, Noruega, Gales, República Checa, Rumania, Suecia, Macedonia, Irlanda del Norte y Moldavia sean líderes o escoltas en sus zonas.

Los jugadores de la Selección de San Marino. (@FSGC_Official)

Conocé todos los países clasificados al Mundial 2026.

El que quede como puntero se clasificará automáticamente, mientras que el escolta de cada zona irá a un Repechaje. Allí hay 12 combinados nacionales segundos, de un total de 16 participantes. Los cuatro restantes salen de los campeones de cada zona de la UEFA Nations League 2023/24 que hayan quedado del puesto tres para abajo en los cuadrantes del clasificatorio.

Lo más llamativo es que la Serenissima depende de que Rumania -su rival en la última fecha- termine segundo en el grupo, pero para eso tendría que sufrir una goleada. En otras palabras, San Marino sería notablemente beneficiado si pierde por una abultada cantidad de goles en el duelo ante los rumanos por la última jornada del grupo H de las Eliminatorias Europeas, en busca de ese cupo.

Publicidad

Publicidad

Además, no alcanza solamente con este cotejo en cuestión. También es necesario que las selecciones mencionadas anteriormente cumplan con lo pretendido por esta pequeña nación, de forma absolutamente obligatoria. Caso contrario, no podría conseguir ese boleto extra para competir en el repechaje interno que componen 16 países con el objetivo de disputar el Mundial 2026.

Los jugadores de la Selección de San Marino.

Los partidos que restan del Grupo H de Eliminatorias Europeas

Sábado 15 de noviembre: Chipre – Austria

Sábado 15 de noviembre: Bosnia – Rumania

Martes 18 de noviembre: Rumania – San Marino

Martes 18 de noviembre: Austria – Bosnia

Publicidad

Publicidad