Las 13 selecciones que hoy pueden asegurar su clasificación al Mundial 2026

Este martes 14 de octubre contará con una apasionante definición de boletos para el Mundial 2026. Europa, África y Asia pueden confirmar varios equipos participantes. De hecho, 13 selecciones lucharán por asegurar su presencia en esta jornada.

Las eliminatorias de la CAF y la AFC finalizan hoy y muchos equipos se jugarán su clasificación, ya sea directa o a repechaje. Por el lado de UEFA, teniendo en cuenta que todavía quedan algunas jornadas, solo dos potencias pueden meterse en la Copa del Mundo con antelación.

UEFA – Europa

Tanto Portugal como Inglaterra pueden asegurar el primer lugar de sus respectivas zonas. En el caso de los británicos, un triunfo ante Letonia (15:45 hora de Argentina) de visitante le será suficiente para ser el puntero del Grupo K de las Eliminatorias UEFA.

El equipo de Cristiano Ronaldo también tiene que ganar, pero no depende sólo de eso. Además de superar a Hungría en su casa, los lusos necesitan que Armenia no sume de a tres en su compromiso frente a Irlanda. De ser así, tendrá que esperar hasta noviembre.

CAF – África

Siete selecciones batallarán para obtener los tres cupos directos que restan en la CAF. En el grupo B, Senegal puede meterse venciendo a Mauritania, pero una derrota le abrirá la puerta a la República Democrática del Congo, siempre y cuando derrote a Sudán.

La definición del grupo C es apasionante, porque Benín (17 puntos) puede meterse en el Mundial si le gana a Nigeria (14 puntos), que también se juega su boleto: debe ganar y esperar que Sudáfrica (15 puntos) no sume de a tres ante Ruanda.

Publicidad

Publicidad

En el grupo F, Costa de Marfil volverá a un Mundial si vence a Kenia como local. Sin embargo, si empata o pierde, le dará la posibilidad a Gabón, que recibirá a Burundi.

AFC – Asia

En Asia hay dos mano a mano por un lugar en Norteamérica 2026. Qatar y Emiratos Árabes se verán las caras en Al Rayyan. El ganador clasificará al Mundial y el empate le da la ventaja al conjunto local, que llega con ventaja en la tabla de posiciones.

Lo mismo sucede con Arabia Saudita e Irak, que medirán en Yeda. El vencedor se meterá en la Copa del Mundo y la igualdad le dará la ventaja al dueño de casa.

Publicidad

Publicidad

ver también Cabo Verde al Mundial: la historia de su pionero en Argentina, que jugó con Russo en Estudiantes y se retiró por pegarle a un árbitro