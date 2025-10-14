Es tendencia:
Las 13 selecciones que hoy pueden asegurar su clasificación al Mundial 2026

Europa, Asia y África definen varios cupos para la Copa del Mundo de Norteamérica. Los detalles.

Por Joaquín Alis

Este martes 14 de octubre contará con una apasionante definición de boletos para el Mundial 2026. Europa, África y Asia pueden confirmar varios equipos participantes. De hecho, 13 selecciones lucharán por asegurar su presencia en esta jornada.

Las eliminatorias de la CAF y la AFC finalizan hoy y muchos equipos se jugarán su clasificación, ya sea directa o a repechaje. Por el lado de UEFA, teniendo en cuenta que todavía quedan algunas jornadas, solo dos potencias pueden meterse en la Copa del Mundo con antelación.

UEFA – Europa

Tanto Portugal como Inglaterra pueden asegurar el primer lugar de sus respectivas zonas. En el caso de los británicos, un triunfo ante Letonia (15:45 hora de Argentina) de visitante le será suficiente para ser el puntero del Grupo K de las Eliminatorias UEFA.

El equipo de Cristiano Ronaldo también tiene que ganar, pero no depende sólo de eso. Además de superar a Hungría en su casa, los lusos necesitan que Armenia no sume de a tres en su compromiso frente a Irlanda. De ser así, tendrá que esperar hasta noviembre.

CAF – África

Siete selecciones batallarán para obtener los tres cupos directos que restan en la CAF. En el grupo B, Senegal puede meterse venciendo a Mauritania, pero una derrota le abrirá la puerta a la República Democrática del Congo, siempre y cuando derrote a Sudán.

La definición del grupo C es apasionante, porque Benín (17 puntos) puede meterse en el Mundial si le gana a Nigeria (14 puntos), que también se juega su boleto: debe ganar y esperar que Sudáfrica (15 puntos) no sume de a tres ante Ruanda.

En el grupo F, Costa de Marfil volverá a un Mundial si vence a Kenia como local. Sin embargo, si empata o pierde, le dará la posibilidad a Gabón, que recibirá a Burundi.

AFC – Asia

En Asia hay dos mano a mano por un lugar en Norteamérica 2026. Qatar y Emiratos Árabes se verán las caras en Al Rayyan. El ganador clasificará al Mundial y el empate le da la ventaja al conjunto local, que llega con ventaja en la tabla de posiciones.

Lo mismo sucede con Arabia Saudita e Irak, que medirán en Yeda. El vencedor se meterá en la Copa del Mundo y la igualdad le dará la ventaja al dueño de casa.

