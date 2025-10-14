Nunca había pisado el país, lo convocaron tras contactarlo por LinkedIn y jugará el Mundial 2026

Cabo Verde hizo historia. El Mundial 2026 será el primero en su historia, al cual clasificaron tras acumular 23 puntos en las Eliminatorias y superar a todos sus rivales de grupo. Se trata de un país que supo ser colonia portuguesa y que abasteció al seleccionado luso durante mucho tiempo, pero que ahora tendrá su propia oportunidad.

Sin embargo, dejar de ser colonia de Portugal y armar su propia selección para competir a nivel FIFA no fue fácil. El trabajo de reclutamiento para encontrar futbolistas con ascendencia caboverdiana por todo el mundo fue tal que incluso tuvieron que recurrir a la reconocida web de empleos, LinkedIn, para contactarlos. Y funcionó, uno de los jugadores que formó parte del equipo que logró la histórica clasificación fue contactado por esa vía y ahora jugará el Mundial 2026.

Roberto Carlos Lopes, de 33 años, nació en Crumlin, Dublin, ciudad capital de Irlanda. Y jugó al fútbol toda su vida en el país europeo con pasos por Bohemians y que, desde 2017, juega en el Shamrock Rovers de la primera división irlandesa. Se trata del equipo que más títulos tiene en Irlanda y un habitué de las competiciones europeas, con participaciones en Conference League, Europa League y en fases previas de Champions.

Roberto Lopes es capitán del Shamrock, máximo campeón de Irlanda con 21 títulos.

Volviendo a Roberto Lopes, su nombre no suena demasiado irlandés, y eso se debe a que sus padres son de Cabo Verde, razón, motivo y circunstancia por las cuales pudo sumarse al seleccionado de los ‘Tiburones Azules‘.

“Usaba LinkedIn principalmente para la universidad. Al ver ese mensaje creí que era spam. Por suerte me escribieron de nuevo en inglés y ahí comenzó una increíble aventura“, reveló el defensor central. Y si la clasificación al Mundial ya fue un sueño, jugar la Copa del Mundo será completar lo que parecía una utopía en su carrera profesional.

Cabo Verde y la iniciativa que los llevó al Mundial 2026

¿Por qué una selección con tan poca historia futbolística logró clasificar al Mundial 2026? Esa es la gran pregunta. Pues todo surge a partir de una iniciativa de captación de jugadores nacidos principalmente en Portugal pero con ascendencia caboverdiana, tras perder varios futbolistas contra otras naciones. Jugadores como Patrick Vieira, Nani, Rolando, Manuel Fernandes o Andrade pudieron haber vestido sus colores.

Esto llevó a que la tercera nación más pequeña de África, con apenas 500,000 habitantes y una superficie de archipiélagos en el océano Atlántico -solo Seychelles y Santo Tomé y Príncipe tienen menos habitantes-, consiguiera resultados históricos, como alcanzar los cuartos de final en la Copa África.

Cabo Verde estará en el Mundial. (IG/FCF)

Los Tiburones le ganaron el grupo a Egipto en la Copa África y llegaron a cuartos de final, donde perdieron con Sudáfrica en penales tras empatar 0 a 0, quedando eliminados de manera invicta. Previo a ello, en la clasificación al Mundial de Qatar 2022 quedaron a dos puntos de Nigeria en la fase de grupos. Cabe destacar que durante todo el Siglo XX, no jugaron ninguna clasificación mundialista. Ahora, estarán en el Mundial 2026, cumpliendo el sueño.