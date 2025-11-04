El próximo 5 de diciembre, en el Kennedy Center de Washington D. C., se realizará el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Esta edición del certamen será la primera con el novedoso formato de 48 equipos, que reemplaza al de 32 de los últimos años. Pese al récord de participantes, la Selección de Venezuela no dirá presente.

La Vinotinto, que supo tener momentos de buen fútbol a lo largo del ciclo de Fernando Batista, no forma parte de la Copa del Mundo 2026, que pudo haber sido su primera participación en la historia.

Por qué la Selección de Venezuela no juega el Mundial 2026

La Selección de Venezuela no juega el Mundial 2026 debido a su mal desempeño en las Eliminatorias Conmebol. Con apenas 18 puntos sumados, la Vinotinto se quedó en las puertas del Repechaje.

Cuatro triunfos, seis empates y ocho derrotas fueron los resultados que le impidieron al equipo de Fernando Batista -que renunció luego del último partido- jugar su primera Copa del Mundo. Quedó a dos unidades de la repesca y a diez de la clasificación directa.

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Conmebol

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Argentina 38 18 31:10 21 12 2 4 2 Ecuador 29 18 14:5 9 8 8 2 3 Colombia 28 18 28:18 10 7 7 4 4 Uruguay 28 18 22:12 10 7 7 4 5 Brasil 28 18 24:17 7 8 4 6 6 Paraguay 28 18 14:10 4 7 7 4 7 Bolivia 20 18 17:35 -18 6 2 10 8 Venezuela 18 18 18:28 -10 4 6 8 9 Perú 12 18 6:21 -15 2 6 10 10 Chile 11 18 9:27 -18 2 5 11

Publicidad

Publicidad

Los clasificados a la Copa del Mundo 2026

Estados Unidos (Concacaf) Canadá (Concacaf) México (Concacaf) Argentina (Conmebol) Brasil (Conmebol) Ecuador (Conmebol) Uruguay (Conmebol) Paraguay (Conmebol) Colombia (Conmebol) Nueva Zelanda (OFC) Japón (AFC) Irán (AFC) Uzbekistán (AFC) Corea del Sur (AFC) Jordania (AFC) Australia (AFC) Marruecos (CAF) Túnez (CAF) Egipto (CAF) Argelia (CAF) Ghana (CAF) Costa de Marfil (CAF) Cabo Verde (CAF) Sudáfrica (CAF) Senegal (CAF) Qatar (AFC) Arabia Saudita (AFC) Inglaterra (UEFA)

Países calificados al Repechaje para el Mundial 2026

Nueva Caledonia (Oceanía)

Bolivia (Sudamérica)

¿A qué hora será el sorteo del Mundial?

10:00 de México

11:00 de Perú, Colombia y Ecuador

12:00 de Bolivia y Venezuela

13:00 de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

17:00 de España

Publicidad

Publicidad

Cupos por confederaciones

16 plazas para la UEFA (Europa).

9 plazas para la CAF (África): Además, una selección al Repechaje.

8 plazas para la AFC (Asia): Además, una selección al Repechaje.

6 plazas para CONCACAF (Norteamérica, Centroamérica y Caribe): Tres anfitriones y tres por Eliminatorias. Además, dos van al Repechaje.

6 plazas para Conmebol (Sudamérica): Además, una selección al Repechaje.

1 plaza para Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC): Además, una selección al Repechaje.

2 plazas se definen en el Repechaje.

ver también Cómo influye el ranking FIFA en el sorteo del Mundial 2026