¿Por qué la Selección de Venezuela no juega el Mundial 2026?

La Vinotinto no formará parte de la Copa del Mundo en su nuevo formato de 48 equipos.

Por Joaquín Alis

El próximo 5 de diciembre, en el Kennedy Center de Washington D. C., se realizará el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Esta edición del certamen será la primera con el novedoso formato de 48 equipos, que reemplaza al de 32 de los últimos años. Pese al récord de participantes, la Selección de Venezuela no dirá presente.

La Vinotinto, que supo tener momentos de buen fútbol a lo largo del ciclo de Fernando Batista, no forma parte de la Copa del Mundo 2026, que pudo haber sido su primera participación en la historia.

Por qué la Selección de Venezuela no juega el Mundial 2026

La Selección de Venezuela no juega el Mundial 2026 debido a su mal desempeño en las Eliminatorias Conmebol. Con apenas 18 puntos sumados, la Vinotinto se quedó en las puertas del Repechaje.

Cuatro triunfos, seis empates y ocho derrotas fueron los resultados que le impidieron al equipo de Fernando Batista -que renunció luego del último partido- jugar su primera Copa del Mundo. Quedó a dos unidades de la repesca y a diez de la clasificación directa.

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Conmebol

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Argentina381831:10211224
2Ecuador291814:59882
3Colombia281828:1810774
4Uruguay281822:1210774
5Brasil281824:177846
6Paraguay281814:104774
7Bolivia201817:35-186210
8Venezuela181818:28-10468
9Perú12186:21-152610
10Chile11189:27-182511
Los clasificados a la Copa del Mundo 2026

  1. Estados Unidos (Concacaf)
  2. Canadá (Concacaf)
  3. México (Concacaf)
  4. Argentina (Conmebol)
  5. Brasil (Conmebol)
  6. Ecuador (Conmebol)
  7. Uruguay (Conmebol)
  8. Paraguay (Conmebol)
  9. Colombia (Conmebol)
  10. Nueva Zelanda (OFC)
  11. Japón (AFC)
  12. Irán (AFC)
  13. Uzbekistán (AFC)
  14. Corea del Sur (AFC)
  15. Jordania (AFC)
  16. Australia (AFC)
  17. Marruecos (CAF)
  18. Túnez (CAF)
  19. Egipto (CAF)
  20. Argelia (CAF)
  21. Ghana (CAF)
  22. Costa de Marfil (CAF)
  23. Cabo Verde (CAF)
  24. Sudáfrica (CAF)
  25. Senegal (CAF)
  26. Qatar (AFC)
  27. Arabia Saudita (AFC)
  28. Inglaterra (UEFA)

Países calificados al Repechaje para el Mundial 2026

  • Nueva Caledonia (Oceanía)
  • Bolivia (Sudamérica)

¿A qué hora será el sorteo del Mundial?

  • 10:00 de México
  • 11:00 de Perú, Colombia y Ecuador
  • 12:00 de Bolivia y Venezuela
  • 13:00 de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay
  • 17:00 de España
Cupos por confederaciones

16 plazas para la UEFA (Europa).

9 plazas para la CAF (África): Además, una selección al Repechaje.

8 plazas para la AFC (Asia): Además, una selección al Repechaje.

6 plazas para CONCACAF (Norteamérica, Centroamérica y Caribe): Tres anfitriones y tres por Eliminatorias. Además, dos van al Repechaje.

6 plazas para Conmebol (Sudamérica): Además, una selección al Repechaje.

1 plaza para Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC): Además, una selección al Repechaje.

2 plazas se definen en el Repechaje.

Cómo influye el ranking FIFA en el sorteo del Mundial 2026

Todos los clasificados al Mundial 2026

Todos los clasificados al Mundial 2026

Joaquín Alis

