Los aztecas se enfrentan al combinado coreano por la segunda fecha del Grupo A, luego de que consiguieran el triunfo en el estreno.

Este jueves 18 de junio se enfrentan México y Corea del Sur por la fecha 2 del Grupo A del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el Estadio AKRON. El árbitro del encuentro es el uruguayo Gustavo Tejera y en el VAR está Leodán González, de la misma nacionalidad.

México le ganó a Sudáfrica en el debut. (Carl Recine/Getty Images)

¿Qué pasa si México gana, empata o pierde con Corea del Sur por el Mundial 2026?

Si México gana , clasificará automáticamente a los 16avos de final del certamen.

, clasificará automáticamente a los 16avos de final del certamen. Si México empata , alcanzará los 4 puntos y deberá esperar a la última jornada para lograr la clasificación.

, alcanzará los 4 puntos y deberá esperar a la última jornada para lograr la clasificación. Si México pierde, el que logrará el pasaje a la próxima ronda será Corea del Sur, pero los anfitriones tendrán que esperar a la última fecha para definir su suerte.

Son Heung-Min, capitán de Corea del Sur. (Getty Images)

Terna arbitral de México vs. Corea del Sur

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

Asistente 1: Carlos Barreiro (Uruguay)

Asistente 2: Nicolas Taran (Uruguay)

Cuarto Árbitro: Andrés Rojas (Colombia)

Quinto Árbitro: Alexander Guzmán (Colombia)

VAR: Leodan Gonzalez (Uruguay)

AVAR: Antonio Garcia (Uruguay)

SVAR: Jerome Brisard (Francia)

DATOS CLAVES

México y Corea del Sur se enfrentan este jueves 18 de junio en el Estadio AKRON.

se enfrentan este jueves 18 de junio en el Estadio AKRON. El uruguayo Gustavo Tejera será el árbitro del encuentro por la fecha 2 del Grupo A.

será el árbitro del encuentro por la fecha 2 del Grupo A. Una victoria de México los clasificará automáticamente a los 16avos de final del Mundial.