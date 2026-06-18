Este jueves 18 de junio se enfrentan México y Corea del Sur por la fecha 2 del Grupo A del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el Estadio AKRON. El árbitro del encuentro es el uruguayo Gustavo Tejera y en el VAR está Leodán González, de la misma nacionalidad.
México le ganó a Sudáfrica en el debut. (Carl Recine/Getty Images)
¿Qué pasa si México gana, empata o pierde con Corea del Sur por el Mundial 2026?
- Si México gana, clasificará automáticamente a los 16avos de final del certamen.
- Si México empata, alcanzará los 4 puntos y deberá esperar a la última jornada para lograr la clasificación.
- Si México pierde, el que logrará el pasaje a la próxima ronda será Corea del Sur, pero los anfitriones tendrán que esperar a la última fecha para definir su suerte.
Son Heung-Min, capitán de Corea del Sur. (Getty Images)
Terna arbitral de México vs. Corea del Sur
- Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)
- Asistente 1: Carlos Barreiro (Uruguay)
- Asistente 2: Nicolas Taran (Uruguay)
- Cuarto Árbitro: Andrés Rojas (Colombia)
- Quinto Árbitro: Alexander Guzmán (Colombia)
- VAR: Leodan Gonzalez (Uruguay)
- AVAR: Antonio Garcia (Uruguay)
- SVAR: Jerome Brisard (Francia)
DATOS CLAVES
- México y Corea del Sur se enfrentan este jueves 18 de junio en el Estadio AKRON.
- El uruguayo Gustavo Tejera será el árbitro del encuentro por la fecha 2 del Grupo A.
- Una victoria de México los clasificará automáticamente a los 16avos de final del Mundial.