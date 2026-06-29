Qué pasa si Países Bajos empata, gana o pierde ante Marruecos por el Mundial 2026

El elenco dirigido por Ronald Koeman busca la clasificación en uno de los partidos más parejos de los 16avos de final.

Por los 16avos de final del Mundial 2026, la Selección de Países Bajos choca este lunes ante su par de Marruecos en el Estadio BBVA de Monterrey desde las 22, hora argentina. Esta llave enfrenta a dos de los equipos invictos de la fase de grupos.

En esta etapa del certamen, las 36 selecciones que superaron la primera ronda se quedaron sin margen de error. Una derrota termina con su sueño en la cita y el ganador avanzará a los octavos de final. Por eso, el elenco neerlandés precisa triunfar para seguir peleando por su primera estrella en Mundiales.

Qué pasa si Países Bajos empata, pierde o gana ante Marruecos

Ronald Koeman, entrenador de Países Bajos. (Foto: Getty)

Si Países Bajos empata ante Marruecos en los 90 minutos la clasificación se definirá en 30 minutos más de tiempo extra. En caso de persistir la igualdad, todo se decidirá en la tanda de penales.

Si Países Bajos le gana a Marruecos se clasificará a los octavos de final donde ya lo está esperando Canadá.

Si Países Bajos pierde ante Marruecos quedará eliminado del Mundial 2026.

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Así llegaron Países Bajos y Marruecos a los 16avos de final

Por el Grupo F, Países Bajos se clasificó a la siguiente ronda como líder e invicto. Empató por 2-2 ante Japón en su debut y luego venció por 5-1 a Suecia y por 3-1 a Túnez.

Marruecos, en cambio, fue segundo del Grupo C, solo detrás de Brasil, por diferencia de gol. Abrió con un 1-1 ante la Canarinha y luego derrotó por 1-0 a Escocia y por 4-2 a Haití.

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El cuadro del Mundial 2026

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