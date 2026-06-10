El plantel de la Selección Argentina tiene futbolistas para todos los gustos: hay combativos, de buen pie, corredores y goleadores. Lógicamente, también tiene defensores y arqueros. Pero en el caso de Alexis Mac Allister, uno de los volantes, oficia como un motor silencioso.

Formado en las inferiores de Argentinos Juniors, con pasado en Boca y también por Brighton & Hove Albion, el pampeano de Santa Rosa es una de las piezas claves que tiene Liverpool y, debido a sus grandes actuaciones en la Premier League, desde Real Madrid lo han puesto en una carpeta para futuros fichajes.

Alexis Mac Allister jugará su segundo Mundial.

No solo recupera el balón, sino que también conduce el ataque argentino al juntarse con Lionel Messi. De hecho, son grandes socios en los tres cuartos del campo rival. Es campeón de América, del Mundo y de la Finalíssima con la Albiceleste y este Mundial 2026 lo tiene en la marquesina de las principales figuras del elenco dirigido por Lionel Scaloni.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es, quiénes son los padres y cuántos años tiene Alexis Mac Allister?

Fecha de nacimiento: 24 de diciembre de 1998.

24 de diciembre de 1998. Lugar de nacimiento: Santa Rosa, provincia de La Pampa.

Santa Rosa, provincia de La Pampa. Edad actual: 27 años.

27 años. Nombre de la madre: Silvina Riela.

Silvina Riela. Nombre del padre: Carlos Mac Allister.

Carlos Mac Allister. Hermanos: Kevin y Francis Mac Allister.

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Alexis Mac Allister (medio), junto a sus hermanos Francis y Kevin, y su padre Carlos.

Estadísticas y presente en Liverpool

Partidos jugados: 150.

Goles: 19.

Asistencias: 20.

Títulos: 2 (EFL Cup 2024 y Premier League 2024-2025).

El camino de Alexis Mac Allister en la Selección Argentina

Fecha de debut absoluto: 5 de septiembre de 2019 – Chile 0-0 Argentina (Amistoso Internacional).

5 de septiembre de 2019 – Chile 0-0 Argentina (Amistoso Internacional). Títulos ganados con la Mayor: Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024.

Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024. Partidos jugados: 46.

46. Goles marcados: 6.

6. Mundial anterior: Qatar 2022 (campeón).

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¿Qué rol tendrá en el esquema de Lionel Scaloni para el Mundial?

Apoyado en sus destacados rendimientos con la Albiceleste y potenciado por su presente en Europa, Alexis Mac Allister se ha ganado un lugar de privilegio dentro de la consideración de Lionel Scaloni. Si bien el DT de la Selección Argentina suele aplicar las rotaciones, el pampeano es una pieza inamovible.

El hombre de Liverpool, dadas sus condiciones técnicas, su versatilidad y también su buen pie para generar peligro en el área rival, es una de las claves para sorprender a los contrincantes mientras se asocia con Julián Álvarez, Lautaro Martínez y también Messi.

Cotización, contrato y valor de mercado de Julián Alvarez

Cuánto vale: según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, el mediocampista de Liverpool tiene actualmente un valor de mercado de 70 millones de euros, posicionándose así como el quinto jugador más cotizado de la Selección Argentina detrás de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Lautaro Martínez y Nico Paz .

según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, el mediocampista de Liverpool tiene actualmente un valor de mercado de 70 millones de euros, posicionándose así como . Salario: en Liverpool y según lo expresado por el sitio web Capology, Alexis Mac Allister percibe, entre salario bruto y bonus, 9.360.000 euros por temporada. Paralelamente, tiene contrato vigente en los Reds hasta el 30 de junio de 2028.

en Liverpool y según lo expresado por el sitio web Capology, Alexis Mac Allister percibe, entre salario bruto y bonus, 9.360.000 euros por temporada. Paralelamente, tiene contrato vigente en los Reds hasta el 30 de junio de 2028. Cláusula de rescisión: en su última renovación contractual, Alexis Mac Allister llegó a un acuerdo con los directivos del elenco inglés para eliminar una cláusula de salida.

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Vida personal: familia, pareja e hijos de Alexis Mac Allister

Alexis Mac Allister está en pareja con Ailén Cova, pampeana a la que conoce desde su infancia y con la que mantuvo una gran relación de amistad hasta que en 2023 oficializaron el noviazgo, poco después de la separación del futbolista de Camila Mayán.

Es licenciada en Diseño de Indumentaria y Textil y su labor lo desempeña en Liverpool, donde se instaló junto a su pareja luego de lo que fue la transferencia desde Brighton & Hove Albion hacia el equipo que hace de local en Anfield. Si bien tiene un perfil más reservado que el de otras parejas de futbolistas, en sus redes sociales comparte parte de su trabajo, viajes y momentos familiares.

El 22 de septiembre de 2025 se convirtieron en padres de Alaia, la primera hija entre ambos y que tiene la particularidad de haber nacido en Inglaterra, ya que era riesgoso que Cova se subiera a un avión para dar a luz en Argentina.

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