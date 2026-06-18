¿Quién es el árbitro de México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?

México y Corea del Sur le dan la bienvenida al árbitro que dirige su primer partido en una cita mundialista.

Este jueves 18 de junio se enfrentan México y Corea del Sur por la fecha 2 del Grupo A del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el Estadio AKRON, situado en la ciudad de Guadalajara.

El árbitro del encuentro es el uruguayo Gustavo Tejera, de 38 años y nacido en Montevideo, quien es internacional desde 2018, donde debutó en la Copa Libertadores Sub-20, pero recién en 2019 hizo su estreno oficial en la Copa Sudamericana.

Hasta el momento, el colegiado no había dirigido en la actual Copa del Mundo, por lo que hace su debut. De hecho, cumple otro hito: es su primera cita mundialista. Cabe destacar que anterior a este juego, el de mayor importancia fue la semifinal de la Copa Sudamericana que tuvo a Corinthians y Racing como protagonistas.

La terna arbitral la completan sus compatriotas Carlos Barreiro y Nicolás Taran, mientras que el cuarto árbitro es el colombiano Andrés Rojas. En cuanto al VAR, el uruguayo Leodán González es quien se encuentra a cargo, supervisado por otro charrúa: Antonio García.

Gustavo Tejera dirige México – Corea del Sur. (Christian Alvarenga/Getty Images)

Terna arbitral de México vs. Corea del Sur

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

Asistente 1: Carlos Barreiro (Uruguay)

Asistente 2: Nicolás Taran (Uruguay)

Cuarto Árbitro: Andrés Rojas (Colombia)

Quinto Árbitro: Alexander Guzmán (Colombia)

VAR: Leodán González (Uruguay)

AVAR: Antonio García (Uruguay)

SVAR: Jerome Brisard (Francia)

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Fixture del Grupo A del Mundial 2026

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