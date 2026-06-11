Quién es el árbitro del partido entre Estados Unidos y Paraguay por el Mundial 2026

El colegiado neerlandés de 43 años fue designado para arbitrar el estreno mundialista entre los estadounidenses y paraguayos.

Este viernes 12 de junio se enfrentan Estados Unidos y Paraguay por la fecha 1 del Grupo D del Mundial 2026, en el SoFi Stadium, ubicado en la ciudad de Los Angeles.

Para este encuentro, las autoridades de la FIFA designaron al neerlandés Danny Makkelie como el árbitro principal, quien está acompañado por sus compatriotas Hessel Steegstra y Jan de Vries, quienes ofician como jueces de línea. El cuarto árbitro es el japonés Yūsuke Araki.

Nacido en la ciudad de Willemstad, ubicada en Curazao, se desempeña como árbitro internacional desde enero de 2011 cuando debutó en el partido que protagonizaron Red Bull Salzburgo y Liepājas Metalurgs, por la ronda preliminar de la UEFA Europa League.

En octubre de ese mismo año logró un hito para el arbitraje de su país: se convirtió en el colegiado más joven en debutar en la fase de grupos de la UEFA Champions League, cuando le tocó hacerse cargo de Chelsea – Maribor.

Danny Makkelie, el árbitro de Estados Unidos – Paraguay. (Alex Grimm/Getty Images)

Terna arbitral de Estados Unidos vs. Paraguay

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos)

Asistente 1: Hessel Steegstra (Países Bajos)

Asistente 2: Jan de Vries (Países Bajos)

Cuarto árbitro: Yusuke Araki (Japón)

VAR: Carlos del Cerro Grande (España)

AVAR: Dennis Higler (Países Bajos)

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