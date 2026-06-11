Quién es Giovani Lo Celso: perfil, estadísticas, trayectoria y vida personal del volante de Real Betis

Gio, a los 30 años, jugará su segundo Mundial, esta vez con la camiseta número 11 de la Selección Argentina.

Giovani Lo Celso fue una de las fijas de Lionel Scaloni en la lista de convocados de la Selección Argentina para disputar el Mundial 2026. De discreta temporada en Real Betis, el volante de 30 años jugará por segunda vez este certamen en su carrera.

Lo Celso integró la lista de la Selección Argentina en el Mundial 2018, pero no sumó ni siquiera un minuto, por lo que se estima que en Estados Unidos, México y Canadá 2026 será su estreno mundialista de manera oficial.

Giovani Lo Celso con la camiseta de la Selección Argentina. (Foto: Getty).

Real Betis tuvo una temporada correcta en LaLiga, terminó en la quinta posición y en la próxima temporada disputará la Champions League, pero Gio no brilló, como sí lo hizo en su momento. Así y todo, para Scaloni es un futbolista de suma importancia y le da variantes en la mitad de la cancha, especialmente para asociarse con Lionel Messi.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es, quiénes son los padres y cuántos años tiene Giovani Lo Celso?

Fecha de nacimiento: 9 de abril de 1996

9 de abril de 1996 Lugar de nacimiento: Rosario, Santa Fe

Rosario, Santa Fe Edad actual: 30 años

30 años Nombre de la madre: Sandra

Sandra Nombre del padre: Juan

Juan Hermanos: Luciana y Francesco

Gio Celso en el Gigante de Arroyito. (Foto: @locelsogiovani)

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Giovani Lo Celso nació en Rosario, ciudad que fue, es y será cuna de enormes futbolistas. Durante su infancia jugó en la liga ARDyTI, también en el equipo de baby San José hasta que pasó a la Asociación Atlético Jorge Griffa, antes de sumarse a las Divisiones Inferiores de Rosario Central, club en el que debutó en Primera División.

Estadísticas y presente en Real Betis

Partidos jugados: 32

32 Goles: 3

3 Asistencias: 3

3 Títulos: no ganó.

El camino de Facundo Medina en la Selección Argentina

Fecha de debut absoluto: 11 de noviembre de 2017 – Rusia 0 – 1 Argentina (Amistoso Internacional)

11 de noviembre de 2017 – Rusia 0 – 1 Argentina (Amistoso Internacional) Títulos ganados con la Mayor: 3 (Copa América 2021, Finalissima, Copa América 2024)

3 (Copa América 2021, Finalissima, Copa América 2024) Partidos jugados: 67

67 Goles marcados: 4

4 Mundial anterior: no jugó

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¿Qué rol tendrá en el esquema de Lionel Scaloni para el Mundial?

A Lionel Scaloni siempre le gustó mucho Giovani Lo Celso. De hecho, para el Mundial de Qatar 2022 era una fija, pero una lesión en las semanas previa le impidió que pueda convocarlo. Desde que inició su ciclo, el oriundo de Pujato lo convocó y le dio un papel importante.

Si bien es cierto que la mitad de la cancha tendría a sus habituales titulares -De Paulo, Fernández y Mac Allister- Lo Celso no solamente sirve como recambio para alguno de ellos tres, sino también para sumarse como un cuarto volante y tener más posesión de pelota.

Cotización, contrato y valor de mercado

Cuánto vale : según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, el volante de 30 años de Real Betis tiene un valor de 8 millones de euros

: según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, el volante de 30 años de Real Betis tiene un valor de 8 millones de euros Salario : Según Capology, sitio especializado, el mediocampista del elenco españolpercibe un sueldo de 5,2 millones de euros por temporada

: Según Capology, sitio especializado, el mediocampista del elenco españolpercibe un sueldo de 5,2 millones de euros por temporada Cláusula de rescisión: Real Betis blindó a Gio Lo Celso con una cláusula de salida de 60 millones de euros

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Vida personal: familia, pareja e hijos

La familia Lo Celso está vinculada al deporte, no solamente por Giovani que se desempeña en Real Betis, sino por Francesco que es jugador de Rosario Central. En el plano sentimental, Gio está en pareja hace años con Magdalena Alcacer, popularmente conocida como Magui y juntos tienen una hija que se llama Emilia.