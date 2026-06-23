Quién es Jalal Jayed el árbitro de Portugal vs. Uzbekistán en el Mundial 2026

Este martes 23 de junio se enfrentan Portugal y Uzbekistán por la fecha 2 del Grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el Houston Stadium (también conocido como NRG Stadium). Ambos seleccionados buscarán su primera victoria para mantener intactas sus esperanzas de clasificar a los 16avos de final, en una zona que comparten con Colombia y la República Democrática del Congo.

Jalal Jayed, el árbitro de Portugal – Uzbekistán

Jalal Jayed es un árbitro nacido en Marruecos de 39 años que se encuentra viviendo el punto máximo de su trayectoria profesional, ya que está participando de su primera Copa del Mundo. Su presencia en la máxima cita del fútbol no ha pasado desapercibida, siendo este su segundo encuentro como autoridad principal en el certamen norteamericano. Cabe destacar que su flamante debut absoluto en la competencia se dio en el desarrollo de la actual fase de grupos, cuando impartió justicia en la aplastante goleada de Alemania por 7-1 frente a Curazao.

El recorrido y la vasta experiencia que ostenta el colegiado marroquí están fuertemente ligados a las competiciones de su continente natal. A lo largo de su carrera, Jayed dirigió más de 70 partidos correspondientes a la Botola Pro Inwi, la máxima categoría de la liga de Marruecos. Asimismo, consolidó su prestigio internacional al decir presente en seis encuentros de las exigentes clasificatorias africanas para este Mundial, y al arbitrar el que fue, hasta su reciente debut mundialista, el partido más importante de su carrera: el choque por el tercer puesto de la Copa África 2025, donde Nigeria derrotó a Egipto mediante la tanda de penales.

Jalal Jayed, el árbitro de Portugal – Uzbekistán.

Además de su rodaje en África, el juez principal ya sabe lo que es lidiar con la presión de los torneos organizados por la FIFA. El año pasado, estuvo presente en el Mundial Sub-20 que se disputó en Chile, demostrando un alto nivel de desempeño. En tierras sudamericanas, el marroquí tuvo a su cargo un total de cuatro partidos; su última aparición en dicho certamen fue de absoluta relevancia, ya que pitó en el vibrante cruce de cuartos de final donde la Selección Argentina, conocida como la Albiceleste, eliminó a México tras derrotarlo por 2-0.

En cuanto a sus estadísticas y su perfil disciplinario dentro del campo de juego, los datos recopilados por Transfermarkt reflejan a un árbitro con personalidad y determinación. A lo largo de los 120 partidos que componen su historial registrado, sancionó 60 penales, lo que marca un promedio de cobros desde los doce pasos verdaderamente alto para el estándar internacional. Para complementar su estilo de conducción firme, Jayed ha sacado un total de 394 tarjetas amarillas y ha ejecutado 19 expulsiones, números que retratan a una autoridad dispuesta a hacer cumplir el reglamento a rajatabla.

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Terna arbitral de Portugal vs. Uzbekistán

Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos)

Asistente 1: Zakaria Brinsi (Marruecos)

Asistente 2: Mostafa Akarkad (Marruecos)

Cuarto árbitro: Abongile Tom (Sudáfrica)

Quinto árbitro: Zakhele Siwela (Sudáfrica)

VAR: Leodan Gonzalez (Uruguay)

AVAR: Hamza El Fariq (Marruecos)

SVAR: Hernan Mastrangelo (Argentina)

¿Qué canal pasa Portugal vs. Uzbekistán?

El partido entre Portugal y Uzbekistán, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, podrá visualizarse a través de las pantallas de DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+, DGO y Amazon Prime— y Telefe, TyC Sports, además de los streamings de Disney+ Premium, Mi Telefe y TyC Sports Play.

¿A qué hora se juega Portugal vs. Uzbekistán?

Los seleccionados de Portugal y Uzbekistán se encontrarán frente a frente este martes 23 de junio, desde las 14:00 horas de la República Argentina, en el NRG Stadium de Houston, Texas.

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Tabla de posiciones del Grupo K del Mundial 2026

Fixture del Grupo K del Mundial 2026