Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial 2026

Un DT supersticioso, el sueño del 3º arquero y una milagrosa clasificación al repechaje del Mundial 2026

Que la RD Congo esté a un partido de la Copa del Mundo es un milagro, y con cada detalle que surge, se vuelve cada vez más difícil de explicar.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
La increíble clasificación de Congo al repechaje mundialista
La increíble clasificación de Congo al repechaje mundialista

El pasado domingo, Nigeria y la República Democrática del Congo se enfrentaron en un mano a mano para definir qué selección africana representaría a la CAF en el repechaje internacional y seguiría con chances de clasificar al Mundial 2026. Un polémico y vibrante partido que se definió en penales, y tuvo una pelea entre los entrenadores, con acusaciones de magia negra.

En cualquier caso, la RD Congo ganó por 4-3 el mano a mano desde los doce pasos y, en marzo, buscará entrar en la Copa del Mundo. Ahora bien, ese triunfo en los penales se dio luego de que el entrenador, Sébastien Desabre, decidiera cambiar de arquero a último minuto, y darle la confianza al tercer arquero del seleccionado, Timothy Bruce Fayulu.

Sebastien Desabre apostó, confió y logró meter a RD Congo en el repechaje mundialista.

Sebastien Desabre apostó, confió y logró meter a RD Congo en el repechaje mundialista.

Nacido en suiza y con presente en el FC Noah del fútbol armenio, el arquero de 26 años apenas tenía un partido oficial con el seleccionado de la RD Congo, y tampoco es un experto en la materia. De hecho, la temporada pasada en Suiza le patearon cinco penales y no atajó ninguno. Pero tuvo un sueño mientras dormía, se lo transmitió a Desabre y terminó convirtiéndose en leyenda.

Fayulu le reveló a su entrenador que había soñado que el partido entre RD Congo y Nigeria iba a terminar en empate y que había visto donde iban a patear todos los penales los jugadores de las Súper Águilas. Basado en ese sueño, Desabre tomó la decisión de meter a Fayulu para los penales.

Fayulu, a partir de un sueño, se transformó en el héroe de RD Congo.

Fayulu, a partir de un sueño, se transformó en el héroe de RD Congo.

Publicidad

¿El resultado? Fayulu contuvo dos tiros desde el punto penal, y Nigeria erró otro más, que fue fuera. La RD Congo ganó la serie y se metió en el repechaje mundialista, donde enfrentará al ganador de Jamaica y Nueva Caledonia por un lugar en el Mundial 2026.

Cómo quedó el repechaje rumbo al Mundial 2026: cuándo, dónde y cómo se juega

ver también

Cómo quedó el repechaje rumbo al Mundial 2026: cuándo, dónde y cómo se juega

En caso de vencer a en ese partido, la RD Congo clasificaría a su segundo Mundial, el primero en 52 años. Como Zaire, la RD Congo clasificó a una única Copa del Mundo, la de Alemania 1974, en la que recibió 14 goles, no convirtió ninguno y se fue con tres derrotas.

En síntesis

  • RD Congo venció 4-3 a Nigeria por penales, clasificando al repechaje internacional para el Mundial 2026.
  • El entrenador Sébastien Desabre cambió al tercer arquero, Timothy Bruce Fayulu, de 26 años, para la tanda de penales.
  • Timothy Bruce Fayulu le dijo a Desabre que soñó que atajaría, y en la tanda contuvo dos tiros penales.
Publicidad
germán celsan
Germán Celsan

    Palabra autorizada

    star journalists block logo mobile
    jpasman
    toti pasman

    "Bielsa se irá de Uruguay y lo tiene claro: los jugadores no van para atrás, pero si te quieren voltear, te voltean"

    ggrova
    german garcía grova

    Las dos finales a las que clasificó Rosario Central tras ser campeón de la tabla anual: quiénes serán sus rivales

    Lee también
    Boca hoy: el dirigente que votó para que Rosario Central sea campeón, el plan de Di María para ser DT del Xeneize y más
    Boca Juniors

    Boca hoy: el dirigente que votó para que Rosario Central sea campeón, el plan de Di María para ser DT del Xeneize y más

    Chiqui Tapia, filoso, apuntó contra Tebas por las críticas al fútbol argentino
    Fútbol Argentino

    Chiqui Tapia, filoso, apuntó contra Tebas por las críticas al fútbol argentino

    La AFA confirmó cómo se jugará la temporada 2026 y habrá 7 campeones en un año
    Fútbol Argentino

    La AFA confirmó cómo se jugará la temporada 2026 y habrá 7 campeones en un año

    Con Roger Federer y sin Del Potro, revelan los inducidos al Salón de la Fama del Tenis 2026
    Tenis

    Con Roger Federer y sin Del Potro, revelan los inducidos al Salón de la Fama del Tenis 2026

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1

    EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

    EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
    Better Collective Logo