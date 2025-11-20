Un DT supersticioso, el sueño del 3º arquero y una milagrosa clasificación al repechaje del Mundial 2026

El pasado domingo, Nigeria y la República Democrática del Congo se enfrentaron en un mano a mano para definir qué selección africana representaría a la CAF en el repechaje internacional y seguiría con chances de clasificar al Mundial 2026. Un polémico y vibrante partido que se definió en penales, y tuvo una pelea entre los entrenadores, con acusaciones de magia negra.

En cualquier caso, la RD Congo ganó por 4-3 el mano a mano desde los doce pasos y, en marzo, buscará entrar en la Copa del Mundo. Ahora bien, ese triunfo en los penales se dio luego de que el entrenador, Sébastien Desabre, decidiera cambiar de arquero a último minuto, y darle la confianza al tercer arquero del seleccionado, Timothy Bruce Fayulu.

Sebastien Desabre apostó, confió y logró meter a RD Congo en el repechaje mundialista.

Nacido en suiza y con presente en el FC Noah del fútbol armenio, el arquero de 26 años apenas tenía un partido oficial con el seleccionado de la RD Congo, y tampoco es un experto en la materia. De hecho, la temporada pasada en Suiza le patearon cinco penales y no atajó ninguno. Pero tuvo un sueño mientras dormía, se lo transmitió a Desabre y terminó convirtiéndose en leyenda.

Fayulu le reveló a su entrenador que había soñado que el partido entre RD Congo y Nigeria iba a terminar en empate y que había visto donde iban a patear todos los penales los jugadores de las Súper Águilas. Basado en ese sueño, Desabre tomó la decisión de meter a Fayulu para los penales.

Fayulu, a partir de un sueño, se transformó en el héroe de RD Congo.

¿El resultado? Fayulu contuvo dos tiros desde el punto penal, y Nigeria erró otro más, que fue fuera. La RD Congo ganó la serie y se metió en el repechaje mundialista, donde enfrentará al ganador de Jamaica y Nueva Caledonia por un lugar en el Mundial 2026.

En caso de vencer a en ese partido, la RD Congo clasificaría a su segundo Mundial, el primero en 52 años. Como Zaire, la RD Congo clasificó a una única Copa del Mundo, la de Alemania 1974, en la que recibió 14 goles, no convirtió ninguno y se fue con tres derrotas.

