En el mítico Estadio Azteca, se enfrentan Uzbekistán y Colombia, que debutan en el Mundial 2026.

Este miércoles 17 de junio se enfrentan Uzbekistán y Colombia por la fecha 1 del Grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el Estadio Azteca. Ambos se encargan de cerrar la jornada de la zona que comparten con Portugal y RD Congo.

Durante la previa al certamen más importante del planeta, los uzbekos jugaron dos partidos y perdieron frente a Canadá y Países Bajos. De esta manera, los comandados tácticamente por el italiano Fabio Cannavaro, llegan a su primera cita mundialista con más dudas que certezas.

Por su parte, los colombianos también tuvieron dos amistosos en la antesala al inicio del certamen, pero a diferencia de su rival obtuvieron la victoria. Primero fue contra Costa Rica, mientras que el último cotejo lo disputaron ante Jordania.

Estadio Azteca.

¿Qué canal pasa Uzbekistán vs. Colombia?

El partido entre Uzbekistán y Colombia, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, podrá visualizarse a través de las pantallas de DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime— y TyC Sports, además del streaming de TyC Sports Play.

¿A qué hora se juega Uzbekistán vs. Colombia?

Los seleccionados de Uzbekistán y Colombia se encontrarán frente a frente este miércoles 17 de junio, desde las 23:00 horas de la República Argentina, en el Estadio Azteca.

Publicidad

Uzbekistán vs. Colombia: horario país por país

Argentina: 23.00 horas

Uruguay: 23.00 horas

Brasil: 23.00 horas

Paraguay: 23.00 horas

Estados Unidos del Este (ET): 22.00 horas

Chile: 22.00 horas

Bolivia: 22.00 horas

Venezuela: 22.00 horas

Estados Unidos del Central (CT): 21.00 horas

Colombia : 21.00 horas

: 21.00 horas Ecuador: 21.00 horas

Perú: 21.00 horas

Estados Unidos de la Montaña (MT): 20.00 horas

México: 20.00 horas

Estados Unidos del Pacífico (PT): 19.00 horas

España: 04.00 horas

Terna arbitral de Uzbekistán vs. Colombia

Árbitro: Anthony Taylor (ING)

Asistente 1: Gary Beswick (ING)

Asistente 2: Adam Nunn (ING)

Cuarto árbitro: Juan Calderón (CRC)

Asistente de reserva: Juan Carlos Mora (CRC)

Anthony Taylor, el árbitro de Uzbekistán – Colombia. (Carl Recine/Getty Images)