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Mundial 2026

Cómo ver en vivo y online Uzbekistán vs. Colombia por el Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

En el mítico Estadio Azteca, se enfrentan Uzbekistán y Colombia, que debutan en el Mundial 2026.

Uzbekistán y Colombia debutan en el Mundial 2026.
© Pess Uzbekistán / Getty ImagesUzbekistán y Colombia debutan en el Mundial 2026.

Este miércoles 17 de junio se enfrentan Uzbekistán y Colombia por la fecha 1 del Grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el Estadio Azteca. Ambos se encargan de cerrar la jornada de la zona que comparten con Portugal y RD Congo.

Durante la previa al certamen más importante del planeta, los uzbekos jugaron dos partidos y perdieron frente a Canadá y Países Bajos. De esta manera, los comandados tácticamente por el italiano Fabio Cannavaro, llegan a su primera cita mundialista con más dudas que certezas.

Por su parte, los colombianos también tuvieron dos amistosos en la antesala al inicio del certamen, pero a diferencia de su rival obtuvieron la victoria. Primero fue contra Costa Rica, mientras que el último cotejo lo disputaron ante Jordania.

Estadio Azteca.

Estadio Azteca.

¿Qué canal pasa Uzbekistán vs. Colombia?

El partido entre Uzbekistán y Colombia, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, podrá visualizarse a través de las pantallas de DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime— y TyC Sports, además del streaming de TyC Sports Play.

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¿A qué hora se juega Uzbekistán vs. Colombia?

Los seleccionados de Uzbekistán y Colombia se encontrarán frente a frente este miércoles 17 de junio, desde las 23:00 horas de la República Argentina, en el Estadio Azteca.

Uzbekistán vs. Colombia: horario país por país

  • Argentina: 23.00 horas
  • Uruguay: 23.00 horas
  • Brasil: 23.00 horas
  • Paraguay: 23.00 horas
  • Estados Unidos del Este (ET): 22.00 horas
  • Chile: 22.00 horas
  • Bolivia: 22.00 horas
  • Venezuela: 22.00 horas
  • Estados Unidos del Central (CT): 21.00 horas
  • Colombia: 21.00 horas
  • Ecuador: 21.00 horas
  • Perú: 21.00 horas
  • Estados Unidos de la Montaña (MT): 20.00 horas
  • México: 20.00 horas
  • Estados Unidos del Pacífico (PT): 19.00 horas
  • España: 04.00 horas

Terna arbitral de Uzbekistán vs. Colombia

  • Árbitro: Anthony Taylor (ING)
  • Asistente 1: Gary Beswick (ING)
  • Asistente 2: Adam Nunn (ING)
  • Cuarto árbitro: Juan Calderón (CRC)
  • Asistente de reserva: Juan Carlos Mora (CRC)
Anthony Taylor, el árbitro de Uzbekistán – Colombia. (Carl Recine/Getty Images)

Anthony Taylor, el árbitro de Uzbekistán – Colombia. (Carl Recine/Getty Images)

Julián Mazzara
Julián Mazzara
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