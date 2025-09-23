Zico marca la diferencia entre Neymar y Lionel Messi: ”Eso lo arruinó”

Neymar suma una segunda advertencia. Días atrás fue Carlo Ancelotti, entrenador de la Selección de Brasil, cuando aclaró dos veces en conferencia de prensa que no convocó para las últimas dos fechas de las Eliminatorias Conmebol al jugador del Santos, amen de sus dotes futbolísticos, porque no lo ve en las mejores condiciones físicas.

Y ahora, el que le hace un nuevo llamado de atención respecto a lo que puede llegar a ser su ausencia en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 es Zico, quien en una conversación con Radio Mais Brazil UK apuntó que el exBarcelona y París Saint-Germain no se está preparando para representar nuevamente a la Verdeamarela en el certamen global.

“No veo a la selección preparándose para jugar con él hoy. Es diferente a lo que hace Argentina con Messi. Así son las cosas. Argentina jugó con Messi y ganó el campeonato. Pero Messi se preparó. Neymar aún no está del todo listo. Ha tenido problemas de lesiones y suele centrarse en otras cosas además del fútbol“, señaló el ex Flamengo y Udinese.

En ese mismo sentido, Zico criticó la decisión de Ney Jr. de pegar el salto de Europa a Medio Oriente: ”Yo no habría ido al Al-Hilal. No es lo mismo. Es más o menos como lo que hizo Japón una vez, lo que hizo China y no funcionó. Y lo que intentaron los Emiratos Árabes Unidos y no funcionó. Todavía estaba en su mejor momento para unirse a un equipo europeo. Acababa de jugar una final de la Champions League con el PSG y la ganó con el Barcelona. Podría haber ganado algo más. Su marcha aceleró el proceso de fastidio, creyéndolo un exjugador que fue allí a ganar dinero. Eso lo arruinó“.

E insistió: ”Tiene que cambiar por completo su estilo de vida. Si quiere hacerlo, puede porque Dios le dio un talento fantástico. Nadie tiene el talento, la calidad y lo que podría ayudar al fútbol brasileño hoy en día como él. Eso es lo que necesita, pero es una situación más compleja”.

Y cerró: ”Si Neymar vuelve a pensar que el fútbol es su prioridad, a dedicar su vida al fútbol y a olvidarse de todo lo demás, aún hay tiempo. Superará muchas cosas, sobre todo lesiones. Cuando tienes una lesión grave, tienes que recuperarte de todo, no solo de la zona afectada”.

Neymar se encamina a los dos años sin jugar con la Selección de Brasil

Neymar Junior no juega con la Selección de Brasil desde el 18 de octubre del 2023 frente a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, día en el que sufrió rotura de ligamentos. Tras su recuperación, recién volvió a aparecer en una convocatoria en marzo último cuando Dorival Júnior lo agregó a la nómina para los partidos ante Colombia y Argentina. Sin embargo, una dolencia muscular lo volvió a apartar.

