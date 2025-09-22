En Brasil crece la preocupación por la situación de Vinícius en el Real Madrid a 9 mese del Mundial

El ambiente del fútbol entró en una instancia en la que cada cosa que sucede puede tener un efecto directo en la Copa del Mundo que se llevará a cabo en tan solo 9 meses (empezará el 11 de junio con el partido inaugural en el Estadio Azteca de la ciudad de México y culminará con la Final que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el 19 de julio).

Es por eso que en Brasil las últimas semanas empezó a elevar la preocupación por el momento que transita Vinícius Júnior en el Real Madrid. Claro, con Carlo Ancelotti, actual estratega de la Verdeamarela, el exFlamengo era intocable, algo totalmente equidistante a lo que está pasando con Xabi Alonso, que lo ubica como suplente o lo saca en el segundo tiempo cuando considera que debe hacerlo.

“En Brasil hay mucha preocupación al respecto de la situación de Vini Jr en el Real Madrid”, adelantó Leonardo Bertozzi, periodista de ESPN Brasil, que además resaltó que el delantero pasó de pelear el Balón de Oro o ni siquiera aparecer entre los candidatos: ”Para Ancelotti era muy importante en el Madrid y hoy es su entrenador en Brasil, era el número uno del equipo y el mejor jugador del mundo FIFA, y ahora no lo es más”.

En ese sentido, en el país de la Canarinha exponen que hasta hace unos meses, Vinícius y Rodrygo Goes tenían su lugar indiscutido en el once merengue y ahora compiten por un mismo lugar, una situación que lejos de conformarlos los mantiene intranquilos a los dos y con la posibilidad latente de querer buscar otras opciones en el mercado, escenario que no es para nada el ideal con la Copa Mundial en el horizonte.

“Vinícius empieza a poner en duda su continuidad en el Real Madrid ya que su contrato termina en menos de dos años. Esto es una preocupación porque sabemos que es un jugador que necesita jugar para estar feliz y con confianza y para rendir al máximo”, apuntó el periodista citado anteriormente.

Vinícius perdió apoyo tanto entre las autoridades de la Casa Blanca como entre los hinchas

Cadena Ser advirtió en su sitio web que las cosas no andan bien en el Real Madrid con Vinícius Júnior. ”El rendimiento de Vinícius Junior entre una temporada y otra ha bajado considerablemente. Algo que le ha llevado a perder un gran número de apoyos tanto en el club como en la grada del conjunto blanco”.

En efecto, el futbolista mantiene suspenso en la renovación de su contrato, el cual vence a mediados del 2027. Y aunque falten todavía dos años, en el Merengue no suelen dilatar tanto las negociaciones con sus estrellas, por lo que el futuro del carioca, llegando a fines de 2025, está en suspenso.

