Los prospectos invictos se enfrentarán en un trío de enfrentamientos que destacan la transmisión en vivo de Showtime Boxing Countdown este sábado 8 de julio desde Jim Whelan Boardwalk Hall en Atlantic City, N.J. en un evento presentado por Premier Boxing Champions.

La acción en vivo en el canal de YouTube de Showtime Sports y en la página de Facebook de Showtime Boxing comenzará a las 7:30 p.m. hora del Este/4:30 p. m. PT y está encabezado por el olímpico dominicano 2020 Euri Cedeño que se enfrenta al invicto William Townsel en un asunto de peso mediano de ocho asaltos.

La alineación también verá una revancha de pesos pesados invictos cuando Steven Torres y James Evans busquen ajustar cuentas después de su sorteo dividido de enero de 2022 y los pesos súper welter Dwyke Flemmings Jr. y Henry Rivera compitan en una batalla de cuatro asaltos.

La transmisión en vivo es presentada por los presentadores del programa de entrevistas digital en vivo de MORNING KOMBAT, Luke Thomas y Brian Campbell, así como por Stephen Jackson, el ex campeón de la NBA y coanfitrión del popular programa ALL THE SMOKE®, quienes serán todos ringside para los tres combates.

Estas peleas preceden a una triple cartelera de Showtime Championship Boxing® encabezada por la estrella en ascenso invicta Jaron "Boots" Ennis defendiendo su título interino de peso welter de la FIB contra el contendiente Roiman Villa en una transmisión que comienza a las 9:30 p.m. hora del Este/6:30 p. m. PT.

Cedeño (4-0, 4 nocauts), de 23 años, hará su debut en los EE. UU. el 8 de julio, después de haber derrotado a sus cuatro oponentes desde que se convirtió en profesional en octubre de 2022. Representando a La Romana, República Dominicana, Cedeño proviene de un boxeo. familia como su hermano menor y su hermana box, con el atleta olímpico Euri 2020 liderando el camino en las clasificaciones profesionales. Se le opondrá Townsel, de 28 años (5-0, 4 nocauts), quien ingresa a esta pelea con dos nocauts en lo que va de 2023. Originario de Pine Bluff, Arkansas, Townsel ahora reside en Virginia Beach, Virginia.

Desde Reading, Pensilvania, Torres (5-0-1, 5 nocauts) irrumpió en la escena profesional en diciembre de 2019 y detuvo a sus primeros cinco oponentes en dos asaltos o menos. El joven de 25 años primero se enfrentó cara a cara con Evans (6-0-1, 6 nocauts) el día de Año Nuevo de 2022, cuando los dos pesos pesados de gran tamaño lucharon por un empate dividido. Evans, de 30 años de Toledo, Ohio, ha sumado victorias por detención sobre Geovany Bruzon y Marcus Maulding desde su choque de 2022.

Flemmings (3-0, 3 nocauts), de 19 años, se convirtió en profesional en diciembre de 2021 y obtuvo tres detenciones consecutivas antes del sábado por la noche. Nativo de Paterson, Nueva Jersey, Flemmings recientemente detuvo a Assuan Jones Chatman en la primera ronda de su enfrentamiento de septiembre de 2022. Se le opondrá Rivera (2-0, 1 nocaut), de 33 años, quien pelea en Las Vegas y es originario de Oakland, California. La última salida de Rivera lo vio ganar un TKO sobre Tire Rivera en abril de 2023.

La alineación no televisada verá al prospecto súper ligero Ismail Muhammad (1-0, 1 KO) en un choque de cuatro asaltos contra Parker Bruno de Texas (0-1).