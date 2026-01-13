Con la salida de Doohan de Alpine, quiénes son los pilotos de reserva de cada escudería de la F1 en 2026

Una nueva temporada de la Fórmula 1 comenzará el 8 de marzo y las 11 escuderías trabajar día y noche para tener listos sus renovados monoplazas. Es que la nueva campaña de la máxima categoría tendrá una nueva generación de vehículos, que mantienen el evento como un gran interrogante en cuanto a cuáles son los equipos que dominarán esta edición.
En medio del arduo trabajo de mecánicos e ingenieros hay lugar para decisiones deportivas. Es que Alpine tomó la decisión de desprenderse de Jack Doohan, por lo que ya no formará parte de los pilotos de reserva de cara a la temporada por comenzar.
El australiano, que podría reaparecer en ese rol con otra escudería, ya tuvo sus primeros contactos con la Superfórmula Japonesa. De esta manera, Paul Aron se queda como el principal piloto de reserva de Alpine en caso de que a Pierre Gasly o Franco Colapinto les suceda algo que nos les deje correr.
De a poco, las 11 escuderías, incluyendo a Cadillac en su temporada presentación, confirman de a poco quiénes serán sus relevos. Yuki Tsunoda y Zhou Guanyu serán los más experimentados esperando por una oportunidad y aportado desde afuera con sesiones de simulador.
Entre los reserva habrá presencia mexicana, con Patricio O’Ward listo para subirse a un McLaren en caso de cualquier inconveniente. Hasta el momento, solo resta que Audi confirme quién será su relevo, aunque podría haber otros cambios hasta el arranque de la temporada.
Los pilotos de reserva confirmados para la F1 2026
- McLaren: Patricio O’Ward
- Mercedes: Fred Vesti
- Red Bull/Racing Bulls: Yuki Tsunoda
- Ferrari: Antonio Giovinazzi
- Williams: Luke Browning
- Aston Martin: Jak Crawford
- Haas: Ryo Hirakawa
- Audi: a confirmar
- Alpine: Paul Aron
- Cadillac: Zhou Guanyu
Todos los pilotos de la Fórmula 1 en 2026, escudería por escudería
McLaren
Lando Norris (Inglaterra) / Oscar Piastri (Australia)
Mercedes
George Russell (Inglaterra) / Andrea Kimi Antonelli (Italia)
Ferrari
Charles Leclerc (Mónaco) / Lewis Hamilton (Inglaterra)
Red Bull
Max Verstappen (Países Bajos) / Isack Hadjar (Francia)
Williams
Alex Albon (Tailandia) / Carlos Sainz (España)
Aston Martin
Fernando Alonso (España) / Lance Stroll (Canadá)
Visa Cash App Racing Bulls
Liam Lawson (Nueva Zelanda) / Arvid Lindblad (Inglaterra)
Audi
Nico Hülkenberg (Alemania) / Gabriel Bortoleto (Brasil)
Haas
Esteban Ocon (Francia) / Oliver Bearman (Inglaterra)
Alpine
Pierre Gasly (Francia) / Franco Colapinto (Argentina)
Cadillac
Sergio Pérez (México) / Valteri Bottas (Finlandia)
El calendario de la Fórmula 1 en 2026
- Fecha 1: Gran Premio de AUSTRALIA (Melbourne) – 06-08 MAR
- Fecha 2: Gran Premio de CHINA (Shanghái) – 13-15 MAR
- Fecha 3: Gran Premio de JAPÓN (Suzuka) – 27-29 MAR
- Fecha 4: Gran Premio de BAHREIN (Sakhir) – 10-12 ABR
- Fecha 5: Gran Premio de ARABIA SAUDÍ (Yeda) – 17-19 ABR
- Fecha 6: Gran Premio de MIAMI (Miami) – 01-03 MAY
- Fecha 7: Gran Premio de CANADÁ (Montreal) – 22-24 MAY
- Fecha 8: Gran Premio de MÓNACO (Mónaco) – 05-07 JUN
- Fecha 9: Gran Premio de ESPAÑA (Barcelona) – 12-14 JUN
- Fecha 10: Gran Premio de AUSTRIA (Spielberg) – 26-28 JUN
- Fecha 11: Gran Premio de GRAN BRETAÑA (Silverstone) – 03-05 JUL
- Fecha 12: Gran Premio de BÉLGICA (Spa-Francorchamps) – 17-19 JUL
- Fecha 13: Gran Premio de HUNGRÍA (Budapest) – 24-26 JUL
- Fecha 14: Gran Premio de PAÍSES BAJOS (Zandvoort) – 21-23 AGO
- Fecha 15: Gran Premio de ITALIA (Monza) – 04-06 SEP
- Fecha 16: Gran Premio de ESPAÑA (Madrid)* – 11-13 SEP
- Fecha 17: Gran Premio de AZERBAIYÁN (Bakú) – 25-27 SEP
- Fecha 18: Gran Premio de SINGAPUR (Singapur) – 09-11 OCT
- Fecha 19: Gran Premio de ESTADOS UNIDOS (Austin) – 23-25 OCT
- Fecha 20: Gran Premio de MÉXICO (Mexico City) – 30-01 OCT/NOV
- Fecha 21: Gran Premio de BRASIL (São Paulo) – 06-08 NOV
- Fecha 22: Gran Premio de LAS VEGAS (Las Vegas) – 19-21 NOV
- Fecha 23: Gran Premio de QATAR (Lusail) – 27-29 NOV
- Fecha 24: Gran Premio de ABU DHABI (Yas Marina) – 04-06 DIC
* Sujeto a homologación de la FIA
En síntesis
- 8 de marzo comienza la temporada 2026 con el debut de Cadillac y 11 equipos.
- Jack Doohan fue desvinculado de Alpine y su lugar lo ocupará Paul Aron.
- Franco Colapinto y Pierre Gasly tendrán al estonio como relevo ante cualquier eventualidad.