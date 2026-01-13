Con la salida de Doohan de Alpine, quiénes son los pilotos de reserva de cada escudería de la F1 en 2026

Una nueva temporada de la Fórmula 1 comenzará el 8 de marzo y las 11 escuderías trabajar día y noche para tener listos sus renovados monoplazas. Es que la nueva campaña de la máxima categoría tendrá una nueva generación de vehículos, que mantienen el evento como un gran interrogante en cuanto a cuáles son los equipos que dominarán esta edición.

En medio del arduo trabajo de mecánicos e ingenieros hay lugar para decisiones deportivas. Es que Alpine tomó la decisión de desprenderse de Jack Doohan, por lo que ya no formará parte de los pilotos de reserva de cara a la temporada por comenzar.

El australiano, que podría reaparecer en ese rol con otra escudería, ya tuvo sus primeros contactos con la Superfórmula Japonesa. De esta manera, Paul Aron se queda como el principal piloto de reserva de Alpine en caso de que a Pierre Gasly o Franco Colapinto les suceda algo que nos les deje correr.

De a poco, las 11 escuderías, incluyendo a Cadillac en su temporada presentación, confirman de a poco quiénes serán sus relevos. Yuki Tsunoda y Zhou Guanyu serán los más experimentados esperando por una oportunidad y aportado desde afuera con sesiones de simulador.

Entre los reserva habrá presencia mexicana, con Patricio O’Ward listo para subirse a un McLaren en caso de cualquier inconveniente. Hasta el momento, solo resta que Audi confirme quién será su relevo, aunque podría haber otros cambios hasta el arranque de la temporada.

Los pilotos de reserva confirmados para la F1 2026

McLaren: Patricio O’Ward

Mercedes: Fred Vesti

Red Bull/Racing Bulls: Yuki Tsunoda

Ferrari: Antonio Giovinazzi

Williams: Luke Browning

Aston Martin: Jak Crawford

Haas: Ryo Hirakawa

Audi: a confirmar

Alpine: Paul Aron

Cadillac: Zhou Guanyu

Todos los pilotos de la Fórmula 1 en 2026, escudería por escudería

McLaren

Lando Norris (Inglaterra) / Oscar Piastri (Australia)

Mercedes

George Russell (Inglaterra) / Andrea Kimi Antonelli (Italia)

Ferrari

Charles Leclerc (Mónaco) / Lewis Hamilton (Inglaterra)

Red Bull

Max Verstappen (Países Bajos) / Isack Hadjar (Francia)

Williams

Alex Albon (Tailandia) / Carlos Sainz (España)

Aston Martin

Fernando Alonso (España) / Lance Stroll (Canadá)

Visa Cash App Racing Bulls

Liam Lawson (Nueva Zelanda) / Arvid Lindblad (Inglaterra)

Audi

Nico Hülkenberg (Alemania) / Gabriel Bortoleto (Brasil)

Haas

Esteban Ocon (Francia) / Oliver Bearman (Inglaterra)

Alpine

Pierre Gasly (Francia) / Franco Colapinto (Argentina)

Cadillac

Sergio Pérez (México) / Valteri Bottas (Finlandia)

El calendario de la Fórmula 1 en 2026

Fecha 1: Gran Premio de AUSTRALIA (Melbourne) – 06-08 MAR

Fecha 2: Gran Premio de CHINA (Shanghái) – 13-15 MAR

Fecha 3: Gran Premio de JAPÓN (Suzuka) – 27-29 MAR

Fecha 4: Gran Premio de BAHREIN (Sakhir) – 10-12 ABR

Fecha 5: Gran Premio de ARABIA SAUDÍ (Yeda) – 17-19 ABR

Fecha 6: Gran Premio de MIAMI (Miami) – 01-03 MAY

Fecha 7: Gran Premio de CANADÁ (Montreal) – 22-24 MAY

Fecha 8: Gran Premio de MÓNACO (Mónaco) – 05-07 JUN

Fecha 9: Gran Premio de ESPAÑA (Barcelona) – 12-14 JUN

Fecha 10: Gran Premio de AUSTRIA (Spielberg) – 26-28 JUN

Fecha 11: Gran Premio de GRAN BRETAÑA (Silverstone) – 03-05 JUL

Fecha 12: Gran Premio de BÉLGICA (Spa-Francorchamps) – 17-19 JUL

Fecha 13: Gran Premio de HUNGRÍA (Budapest) – 24-26 JUL

Fecha 14: Gran Premio de PAÍSES BAJOS (Zandvoort) – 21-23 AGO

Fecha 15: Gran Premio de ITALIA (Monza) – 04-06 SEP

Fecha 16: Gran Premio de ESPAÑA (Madrid)* – 11-13 SEP

Fecha 17: Gran Premio de AZERBAIYÁN (Bakú) – 25-27 SEP

Fecha 18: Gran Premio de SINGAPUR (Singapur) – 09-11 OCT

Fecha 19: Gran Premio de ESTADOS UNIDOS (Austin) – 23-25 OCT

Fecha 20: Gran Premio de MÉXICO (Mexico City) – 30-01 OCT/NOV

Fecha 21: Gran Premio de BRASIL (São Paulo) – 06-08 NOV

Fecha 22: Gran Premio de LAS VEGAS (Las Vegas) – 19-21 NOV

Fecha 23: Gran Premio de QATAR (Lusail) – 27-29 NOV

Fecha 24: Gran Premio de ABU DHABI (Yas Marina) – 04-06 DIC

* Sujeto a homologación de la FIA

