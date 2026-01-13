Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

Boca continúa con la pretemporada a la espera del primer amistoso del año, frente a Millonarios de Colombia. En el medio de esto, siguen a la espera de los refuerzos, ya que no se resolvió la llegada de Marino Hinestroza, quien continúa en Colombia.

El motivo por el que Marino Hinestroza todavía no llega a Boca

Con la Copa Libertadores como principal objetivo del 2026, Boca Juniors afronta la pretemporada a la espera de refuerzos. El Xeneize aún no pudo confirmar incorporaciones en este mercado de pases, pero confía en contar pronto con Marino Hinestroza.

En las últimas semanas, la directiva liderada por Juan Román Riquelme llevó adelante arduas negociaciones con Atlético Nacional para poder sumar al extremo colombiano de cara a 2026. Sin embargo, y a pesar de que ya hubo acuerdo, el futbolista aún no viajó.

El representante del Chimy Ávila se refirió a una posible salida de Betis ante el interés de Boca

Dentro de un mercado de pases en el que la puerta giratoria de refuerzos no abunda, una de las prioridades de Boca pasa por reforzar su delantera. A la espera de Marino Hinestroza, otro de los nombres que resonó con fuerzas fue el de Ezequiel Chimy Ávila, de poco protagonismo en Betis. Al punto que las especulaciones llegaron a oídos del entorno del jugador, desde donde no titubearon para enviarle un mensaje con Brandsen 805 como destino.

“Todo puede pasar“, soltó Jorge Bilicich, representante del delantero argentino, sin cerrarle las puertas a una salida del conjunto sevillano. Sin embargo, rápidamente puso el freno de mano y priorizó la cautela.

3 jugadores de Boca entrenaron diferenciados

Boca empieza a encarar el tramo final de la puesta a punto. En el horizonte aparecen sus dos amistosos, ante Millonarios y el otro frente a Olimpia, pero la mente de Claudio Úbeda ya está puesta en lo que será el debut oficial ante Riestra (26/1 a las 18.30) por el Apertura. Y no por cuestiones alentadoras o de funcionamiento, sino por la gestión de enfermería que debe realizar en un momento poco oportuno.

A falta de 13 días para poner primera, en entrenador del Xeneize enfrenta un dolor de cabeza por triplicado: Edinson Cavani, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia continúan entrenándose de manera diferenciada. Esa fue la primera confirmación que partió desde Boca Predio para la práctica matutina de este lunes, y que se viene repitiendo desde hace varios días.