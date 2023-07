El actual clasificado mundial número dos de la división de peso ligero de UFC, el norteamericano Dustin Poirier, se enfrentará al actual clasificado mundial número tres de la división de las 155 libras en UFC, el también norteamericano Justin Gaethje, la pelea será el choque estelar de la cartelera UFC 291, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 29 de julio, en el Vivint Arena de Salt Lake City en Utah.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN PPV.

¿Cómo llega Dustin Poirier a UFC 291?

Poirier, quién es conocido como 'The Diamond' y tiene 34 años de edad, estará buscando su segunda victoria consecutiva luego de someter a Michael Chandler el pasado mes de noviembre del año 2022 en el evento UFC 281, para recuperarse de la derrota ante Charles Oliveira en el mes de diciembre del año 2021 en el evento UFC 269 por el título mundial de la división de peso ligero, oportunidad que ganó gracias a una racha de tres victoria consecutivas que tenía en ése momento y que incluía dos nocauts sobre la superestrella irlandesa Conor McGregor.

Se presenta a la pelea con un registro de 29-7 con 22 finalizaciones, 14 por nocaut y 8 por sumisión. En su larga carrera de más de 12 y 28 peleas en UFC, ha ganado 13 bonos por desempeño, ocho veces el Fight of the Night, gracias a sus espectaculares peleas contra Jung Chan-Sung, Akira Corassani, Jim Miller, Anthony Pettis, Justin Gaethje, Max Holloway, Dan Hooker y Michael Chandler. Cuatro veces el Performance of the Night, gracias a sus convincentes victorias sobre Carlos Diego Ferreira, Yancy Medeiros, Eddie Alvarez y la primera pelea contra Conor McGregor. Además, ganó una vez el ya desaparecido bono Submission of the Night, cuando sometió a Max Holloway.

¿Cómo llega Justin Gaethje a UFC 291?

Gaethje, quién es conocido como 'The Highlight' y tiene 34 años de edad, estará buscando su segunda victoria consecutiva luego de obtener una decisión mayoritaria de los jueces sobre Rafael Fiziev el pasado mes de marzo del presente año en el evento UFC 286, para recuperarse de la derrota ante Charles Oliveira en el mes de mayo del año 2022 en el evento UFC 274 por el título mundial de la división de peso ligero.

Se presenta a la pelea con un registro de 24-4 con 20 finalizaciones, 19 por nocaut y 1 por sumisión. En su carrera de seis años y 11 peleas en UFC, ha ganado 11 bonos por desempeño, siete veces el Fight of the Night, gracias a sus espectaculares peleas contra Michael Johnson, Eddie Alvarez, Dustin Poirier, Edson Barboza, Tony Ferguson, Michael Chandler y Rafael Fiziev. Cuatro veces el Performance of the Night, gracias a sus convincentes victorias sobre Michael Johnson, James Vick, Donald Cerrone y Tony Ferguson. Fue campeón de peso ligero de la World Series of Fighting (WSOF), hoy en día conocida como Professional Fighters League (PFL), dejando un registro invicto en 10 peleas.

Ésta será la segunda vez que se enfrenten Poirier y Gaethje, la primera pelea se celebró en el mes de abril del año 2018 en el Gila River Arenay de Glendale en Arizona y 'The Diamond' noqueó a 'The Highlight' tras poco más de 15 minutos de intensa acción en una emocionante pelea estelar.

The BMF belt on the line! We're counting down to Dustin Poirier vs Justin Gaethje at #UFC291!



📺 https://t.co/L4P7lW4DZG pic.twitter.com/7PhxGdLFf2 — UFC Europe (@UFCEurope) July 24, 2023

Brasileros presentes en UFC 291

En la cartelera UFC 291 la pelea co-estelar de la noche tendrá como protagonistas al brasilero Alex Pereira haciendo su debut en la división de peso semicompleto en UFC, enfrentando al polaco Jan Błachowicz en una pelea por la división de las 205 libras en UFC. Además, los brasileros Michel Pereira, Marcos Rogério de Lima, Gabriel Bonfim, Claudio Ribeiro, Vinicius Salvador y Priscila Cachoeira verán acción cuando se enfrenten a Stephen Thompson, Derrick Lewis, Trevin Giles, Roman Kopylov, CJ Vergara y Miranda Maverick, respectivamente.