El actual campeón interino de la división de las 145 libras en UFC, el mexicano Yair Rodríguez, ve a su compatriota, el actual campeón mundial de la división de peso mosca de UFC, Brandon Moreno, como una gran inspiración y motivo de orgullo y ejemplo a seguir.

"Primero que nada, quiero expresar que Brandon Moreno, es una inspiración para mí. Fue el primero en ganar un título de UFC para México y, de alguna manera, me abrió los ojos. Siempre he sabido que las cosas se pueden lograr. Después de entrar a la UFC vi que las cosas eran posibles, que las cosas eran reales, pero él me abrió aún más los ojos y me dijo: 'Mira, hermano. Aquí tienes el cinturón de la UFC. Ahora todo lo demás depende de cada uno'. Estoy orgulloso de compartir un cartel juntos, y de que estemos representando a México, en mi caso unificando el título y él defendiéndolo. Pero sí, las palabras no pueden expresar lo orgulloso y feliz que estoy de estar en esta posición".

"Se siente como un momento especial, por supuesto. Pero independientemente de que este es un momento especial no sólo para Brandon y yo, y todos los mexicanos y peleadores que compiten en este cartel, somos individuos, nos enfrentamos a nuestros propios caminos. Aunque somos un equipo, un equipo mexicano, estamos buscando nuestro propio legado. Estoy feliz de ser parte de lo que alguien más está haciendo también, como Brandon Moreno, una gran historia detrás de todos nosotros. Estoy feliz de ser parte de ello".

El próximo reto de Yair Rodríguez en UFC 290

Rodriguez, quién es conocido como 'El Pantera' y tiene 30 años de edad, estará unificando el título ante el actual campeón mundial de la división de las 145 libras en UFC, el australiano Alexander Volkanovski, la pelea será el choque estelar de la cartelera UFC 290, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 8 de julio, en el T-Mobile Arena de la ciudad del pecado, Las Vegas en Nevada. La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN PPV.