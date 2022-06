El Hotel de los Famosos tuvo una nueva gala de eliminación el lunes pasado. Emily Lucius quedó fuera de juego luego de perder el desafío de "La H" ante Melody Luz. Es por ese motivo que la influencer emitió un comunicado al salir del reality y se disculpó con Locho Loccisano por algunas de sus actitudes.

“Acabo de salir de un juego en donde viví momentos de alegría, competencia, tristeza y mucho aprendizaje. La convivencia con desconocidos requiere de paciencia, empatía, tolerancia y por momentos eso se pierde. Más en un juego en donde no se tiene noción del tiempo ni de la realidad”, escribió en Instagram Emily.

En esta sintonía, explicó: “Más allá que todo haya sido una competencia, un juego, quiero pedirle perdón a Locho Loccisano, a su familia, amigos y seguidores, porque no fue mi intención, pero sé que, con mis palabras, con algunas de mis acciones, puse en duda lo que él sintió". Y añadió: "Me equivoqué, no fue de mala leche, y por eso acá estoy dando la cara. Lamentablemente no pude comunicarles esto antes, ya que debía cumplir con el contrato que firmé".

“Gracias a todas aquellas personas que durante todo este tiempo me han mandado mensajes de amor y de apoyo, los que me conocen me siguen hace tantos años saben muy bien quién es Emily Lucius”, concluyó la actriz en el comunicado.

Hasta el momento los eliminados de El Hotel de los Famosos son Militta Bora, Kate Rodríguez, Nicolás Maiques, Matilda Blanco, Rodrigo Noya, Pato Galván, Silvina Luna, Majo Martino, Mónica Farro, el Turco García, Sabrina Carballo, Chanchi Estévez y Emily Lucius.

