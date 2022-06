Martín Salwe decidió iniciar acciones legales contra Leo García, su ex compañero de El Hotel de los Famosos.

Leo García abandonó El Hotel de los Famosos en las primeras semanas y fuera del reality apuntó contra Martín Salwe, uno de los participantes con los que tuvo varios roces en la convivencia. Es por ese motivo que, luego de terminar con el rodaje, el ex locutor de "ShowMatch: La Academia" decidió iniciar acciones legales contra el cantante.

"Leo se fue del reality, nos dio una nota, habló de Martín y lo acusó de violador. Por esa entrevista, Martín le hace juicio", explicó Ángel de Brito en LAM, programa de América TV.

La nota a la que hace referencia fue hace más de un mes. En la misma, García dice: "Para mí ese tipo tiene que estar denunciado al INADI y a Fundación Igualdad porque es un violín en potencia. Es fuerte porque está en la televisión un degenerado. La gente no tiene que seguir a esa persona porque no tiene nada bueno para ofrecer". Y añade: "Todo el tiempo era una burla hacia mi sexualidad. Me molestó muchísimo".

Hasta el momento los eliminados de El Hotel de los Famosos son Militta Bora, Kate Rodríguez, Nicolás Maiques, Matilda Blanco, Rodrigo Noya, Pato Galván, Silvina Luna, Walter Queijeiro, Majo Martino, Mónica Farro y el Turco García.

