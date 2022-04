El pueblo argentino está exaltado. Todos quieren que llegue el martes 22 de noviembra para que la Selección Argentina se enfrente a Arabia Saudita por la primera jornada del Mundial de Qatar y ver en acción al campeón de América, que llega como firme candidato.

Con un equipo aceitado, y el mejor del mundo en las filas de Lionel Scaloni, la Albiceleste irá por su tercer Mundial en tierras qataríes. Pero mucho tiempo antes de que se confirmaran los rivales que le tocaría al combinado nacional, hubo varias hipótesis y simulacros de sorteo. Sin embargo, ninguno acertó. Hasta minutos previos a que Cafú y compañía sacaran las bolillas en la ciudad de Doha.

A través de la red social Twitter, un usuario se cambió el arroba a @martinqdisalvo, haciéndose pasar por el streamer conocido popularmente como Coscu y dio su predicción de lo que le tocaría a la Selección Argentina. "Mi predict: Argentina, México, Polonia y Arabia", escribió en su perfil ¡16 minutos antes de que iniciara la ceremonia! Si bien solamente falló en el orden que asignó el sorteo, fue el único que acertó a los cuatro equipos.

Apenas se comenzó a viralizar su tuit, que alcanzó un total de 732 Retweets, 443 Tweets citados, y más de 22500 Me gusta, el usuario que aún no retornó a su arroba original, manifestó: "No soy Coscu". Y como si eso fuese todo, apenas se conoció a Arabia Saudita como el último rival que salió designado para el Grupo C, exclamó: "Pero sí un visionario".