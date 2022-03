Se viven días de pura felicidad en La Ribera. El sólido triunfo de Boca ante River en el Estadio Monumental generó un clima totalmente distendido y las distintas versiones apuntan a que el plantel que comanda Sebastián Battaglia habría decidido hacer una salida nocturna para festejar la victoria en el Superclásico.

Así lo contó Jonatan Gabriel Svecoff, más conocido como "Patita Lescano", en sus historias de Instagram mientras repasaba lo que dejó una tarde noche alegre para el pueblo xeneize. "Estoy muy contento porque estuve en el boliche, que tocó Sergio Torres, festejando el triunfo en el Boca-River. Estaban todos los jugadores y estoy muy contento porque hace mucho que no los veo y que no voy a la cancha. Nunca consigo entradas. Verlos ahí me puso muy feliz", relató el asistente de la banda Damas Gratis.

A continuación, "Patita" relató el momento en el que se pudo encontrar con el plantel y recibir el saludo de los futbolistas en una noche de celebración. "Estoy contentísimo. Todos los jugadores de Boca me saludaron, re buena onda", sentenció. Sin embargo, Svecoff no se guardó el mal momento que pasó en el boliche e hizo una fuerte denuncia pública.

"Hay un jugador de Boca que, bueno... mal ahí. Me faltó el respeto y me dijo una cosa mala, muy fea. No me gustó lo que me dijo, pero bueno, no pasa nada. Me lo guardo para mí", contó Patita Lescano en sus redes sociales, manteniendo en anonimato al futbolista del Xeneize que lo habría cruzado en plena celebración. Lo que pasó en el boliche...