Rodrigo De Paul regresó a la Argentina luego de obtener el título del mundo con la Selección. En su corta estancia, el futbolista denunció a su expareja, Camila Homs.

¿Por qué De Paul denunció a Cami Homs?

Rodrigo De Paul denunció a Camila Homs, su expareja, por amenazas y hostigamiento.

Así lo confirmó Marcelo Rochetti, abogado del jugador, quien contó que su defendido presentó los chats en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 34 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además de iniciar acciones legales contra la mamá de sus hijos, De Paul también denunció por el mismo motivo a su exsuegro, Horacio Homs.

Este nuevo conflicto se dio a conocer luego de que saliera a la luz la noticia de que Tini Stoessel había tomado la decisión de bloquear a Camila Homs de su celular después de recibir algunos ataques.

Los chats de Camila Homs con De Paul

En el programa LAM se mostraron capturas de pantallas de los chats de Whatsapp por los que De Paul denunció a su expareja. En dichos mensajes se puede ver que un contacto con el nombre de la modelo dialoga con De Paul y le dice cosas como “todavía no me conocés a mí” y “tampoco conocés a la gente que me rodea”, algunas de las frases que habrían motivado al futbolista a realizar la denuncia, que luego fue confirmada por él mismo.

"Merecés lo peor vos. No te pienso cruzar así que no sé cómo harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar de que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos, más que por ser campeón del mundo. Quedate bien tranquilo. No vas a tener paz", dice otro de los duros mensajes de Camila para Rodrigo según consta en la denuncia.

¿Por qué se enojó Camila Homs?

El enojo de Camila Homs vino a raíz de cómo ordenó sus prioridades Rodrigo De Paul al arribar a la Argentina. Sucede que, tras los festejos en caravana con los hinchas, el jugador del Atlético de Madrid fue directo a Ezeiza a visitar a Tini, en lugar de hacerlo con sus hijos. Por este motivo, Camila Homs saltó fuertemente contra el futbolista.

De todas formas, al día siguiente, De Paul se encontró con sus hijos Bautista y Francesca en Puerto Madero.