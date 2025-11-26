Alberto Fernández agigantó la polémica del momento sobre Rosario Central, Estudiantes y la AFA: “Los partidos se ganan en la cancha”

A casi dos años de la finalización de su mandato como presidente de la República Argentina, Alberto Fernández volvió a mostrarse activo en los medios. Tras los escándalos durante su mandato, con denuncias por violencia de género e investigaciones por corrupción, el político expresa su opinión sobre los tópicos de la actualidad.

Este miércoles, el expresidente dialogó con el programa Cancha Embarrada, dónde se metió en el barro de la polémica de la semana en el fútbol argentino por la coronación de la AFA a Rosario Central, el pasillo de Estudiantes de La Plata y las denuncias a Chiqui Tapia.

“Reconozco en Rosario Central al que más puntos sacó. Un equipo que jugó muy bien al fútbol y ha sido el mejor de la liga, con varios puntos de diferencia sobre el segundo y tercero. El reconocimiento a Rosario Central es un acto de honestidad intelectual. Los partidos se ganan en la cancha, jugando y juntando puntos, y el que mejor lo hizo fue Central”, respaldó la decisión de Tapia y compañía.

Pero también criticó el formato: “A mí me gustaban mucho los campeonatos largos. Me confunde mucho que el campeón del Apertura, en la tabla general está 14° o 15°, no sé dónde está Platense. Si Argentinos sale campeón del Clausura, está 3°, ¿Cómo es campeón?”.

En la misma línea, criticó al plantel de Estudiantes por darle la espalda a su rival en el pasillo del Gigante de Arroyito: “Eso no me parece que esté bien. Ellos dirán que inventaron un título sobre la marcha, tienen razón, pero también tienen razón los que dicen que Rosario Central es el que más puntos sacó, el mejor del año. Así como es un gesto de honestidad intelectual reconocerlo, tampoco merece que se le dé la espalda”.

Alberto Fernández palpitó el cruce entre Boca y Argentinos

Como hincha confeso del Bicho, el político se mostró ilusionado ante la chance de que los de La Paternal sumen una estrella este semestre: “Estoy contento. A un hincha de Argentinos Juniors lo único que le importa es que el equipo juegue bien, lindo, que tenga jugadores vistosos. Nico Diez ha armado un equipo extraordinario que nos ha colmado de fútbol muchas veces y no ha tenido suerte en otras ocasiones”.

Y se refirió al partido del domingo en La Bombonera: “Le tengo mucha fe a Argentinos porque lo veo jugar bien. Yo soy de los que si el equipo juegan bien y pierde me quedo contento. Me quedo mal cuando el equipo no juega bien, aunque empatemos. Eso no me gusta. Yo quiero que sigamos jugando como con Nico Diez. Sé que van a poner todo. Les mando todos mis deseos de que nos sigan dando alegrías. Lo único que lamento es no poder desearle la suerte que se merece a Juan Román Riquelme”.

