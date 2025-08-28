Entiendo el negocio de tener a Messi, pero la Copa Potrero termina siendo más seria que la Leagues Cup

La verdad, yo entiendo que el negocio necesita a Messi, a Inter Miami y a Beckham. Pero así no se puede. Es vergonzoso ganar así. Propongo algo, que incluso sería mucho más lícito y menos escandaloso: ¿Por qué no le dan una invitación a Inter Miami a la Concachampions? Como pasa en el tenis, que le das una wild card.

Messi es tan bueno como jugador y tiene una carrera tan pulcra, que no necesita esto para el cierre de su carrera. El arbitraje durante toda la Leagues Cup fue una mancha en cada victoria de Inter Miami, y en el clásico del Sol ante Orlando City fue directamente un escándalo.

Fue todo tan alevoso, que hasta queda más seria la Copa Potrero que la Leagues Cup. No existe torneo más trucho, más amañado y más escandaloso que este torneo que comparten solamente los mexicanos y los equipos de la MLS.

Pobre Orlando City… ¡Lo que le chorearon ayer! Una cosa de locos. Primero, un penalazo que no le cobraron con una falta de Busquets que fue clarísima cuando ganaban 1 a 0 en Miami. Y a los 78 minutos, Tadeo Allende cabeceó de palomita y cuando el árbitro vio que no entraba, ¡cobró penal para Inter porque lo soplaron! Sin palabras…

La única cuota de emoción la puso Lionel en el final del partido con sus goles, y cuando confirmó que el encuentro con la Selección Argentina ante Venezuela iba a ser el último de su carrera por Eliminatorias en condición de local.

Cuándo se juega la final de la Leagues Cup

El partido entre Inter Miami y el otro finalista, Seattle Sounders, se verán las caras en el Lumen Field de Seattle este domingo desde las 21 horas de Argentina.