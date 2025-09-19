Es tendencia:
FIFA determinó que España y Francia son más que Argentina y así será hasta el Mundial 2026: los motivos

El combinado de Scaloni dejó el puesto 1 del ranking y fue superada por los de Lamine Yamal y Mbappé. ¿Puede afectar al seleccionado de cara a la Copa del Mundo venidera?

Por Julián Giacobbe

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina.
© GettyLionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina.

El último relevamiento de la FIFA determinó que Argentina descendió en el ranking global. ¿Esto es importante? ¿Nos afecta para el Mundial? ¿Qué récords se perdieron? ¿Por qué Francia y España son más que nuestra selección para la FIFA?

Argentina perdió solo dos partidos en el año, y bastaron para que pierda el primer lugar del ranking. Según lo publicado, el equipo de Scaloni bajó hasta el tercer puesto y perdió el liderazgo después de dos años y medio. Desde abril de 2023, el combinado nacional era la número 1 según FIFA, y ahora lo es la España de Lamine Yamal, seguida por la Francia de Kylian Mbappé, segunda.

La racha que sostuvo la Selección Argentina en el 1° fue la quinta más larga de la historia, detrás de España de 2011 y 2014, Bélgica, más reciente, y las dos de Brasil que se extendieron entre 1994 y 2007. Gracias al cálculo matemático que elabora la FIFA para el ranking, la Albiceleste ya no es la mejor del mundo en los datos concretos.

Esto, la realidad, es que no afecta en nada a la Selección Argentina. Sea primera o tercera, ya de por sí tiene garantizado ser cabeza de serie en el Mundial 2026, por lo que no cambia absolutamente nada, incluso con Francia y España por encima del equipo de Lionel Scaloni.

Y si bien no cambia para el conjunto nacional más que algo simbólico, va a ser difícil que pueda regresar al top 1 de acá al inicio de la Copa del Mundo, ya que de acá a que la contienda inicie, Argentina disputará amistosos, mientras que los seleccionados que la superaron jugarán partidos de Eliminatorias UEFA. Las victorias o los resultados en partidos por los puntos suman más que los amistosos para FIFA.

Top Ten del Ranking FIFA – Actualización 18/9/25

  1. España: 1875.37 puntos.
  2. Francia: 1870.92 puntos.
  3. Argentina: 1870.32 puntos.
  4. Inglaterra: 1820.44 puntos.
  5. Portugal: 1779.55 puntos.
  6. Brasil: 1761.6 puntos.
  7. Países Bajos: 1754.17 puntos.
  8. Bélgica: 1739.54 puntos.
  9. Croacia: 1714.2 puntos.
  10. Italia: 1710.06 puntos.
julián giacobbe
Julián Giacobbe

