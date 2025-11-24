Es tendencia:
La última oportunidad que le queda a River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

La derrota ante Racing complicó las posibilidades del Millonario de participar en el principal certamen de clubes de CONMEBOL, pero aún mantiene una opción viva.

Por Agustín Vetere

Marcelo Gallardo, entrenador de River.
En un partidazo en el Cilindro de Avellaneda, Racing Club se impuso por un eléctrico 3-2 ante River Plate en los octavos de final del Torneo Clausura 2025. La Academia espera ahora por el vencedor entre Lanús y Tigre para jugar por un lugar en semifinales.

Del otro lado, los dirigidos por Marcelo Gallardo se quedaron sin chances de pelear por el título de este segundo semestre. En ese contexto, con la eliminación, los de Núñez finalizaron sus actividades por el resto del 2025, con mucho por replantearse de cara al próximo año.

Sin embargo, hay un asunto pendiente por el que River permanece atento, aunque ya no dependa de él. Es que, a pesar de no haber conseguido la clasificación por la Tabla Anual, el Millonario mantiene chances de disputar la Copa Libertadores 2026.

A pesar de esta posibilidad, River ya sabe que no podrá acceder directamente a la fase de grupos. Esa chance la perdió con la derrota de este lunes ante Racing. Lo cierto es que aún tiene otro camino, aunque depende de otros resultados, algunos poco gratos para sus hinchas.

La única posibilidad de que River juegue la Libertadores 2026

El Millonario tiene la oportunidad de disputar la fase previa de la Copa Libertadores 2026 y ganarse en la cancha el boleto a la fase de grupos. Para ello, Boca Juniors, Argentinos Juniors o Lanús deben consagrarse campeones del Torneo Clausura 2025.

En el caso del Xeneize y el Bicho, ambos se ubicaron por delante de River en la Tabla Anual y liberarían un cupo en esa vía. El Granate, en cambio, ya clasificó a la Libertadores 2026 por su consagración en la Copa Sudamericana y, en caso de ganar el Clausura, agregará un boleto en la Tabla Anual del que se beneficiaría River.

DATOS CLAVE

  • Racing Club ganó 3-2 a River Plate en octavos de final del Torneo Clausura 2025 en Avellaneda.
  • River Plate finalizó todas sus actividades del 2025 tras la eliminación ante Racing.
  • River puede jugar la fase previa de la Copa Libertadores 2026 si ganan Boca, Argentinos o Lanús.
