"Si llega una oferta de 15 palos, Boca lo larga a Zeballos, y se merece una oportunidad en Europa"

Atención Mundo Boca: estos pueden ser los últimos partidos del Changuito Zeballos como futbolista xeneize. Sí, el héroe del último Superclásico podría salir del club de la Ribera en el próximo mercado de pases.

¿Por qué? Los motivos son diversos. Primero y principal, porque a Zeballos le queda un año de contrato y ya se sabe lo difícil que es renovar un vínculo en esta gestión de Boca. Más aún en su último año contractual.

La clausula de rescisión del extremo es de 15 millones de dólares. Para mi, está todo dado para que sea vendido a fin de año. Con honores y con un “gracias por todo”, el Changuito tiene todos los números para marcharse a Europa y tener un nuevo ciclo en su carrera.

Zeballos también se lo merece. Hace muchos años que la viene peleando entre lesiones y vaivenes con los técnicos. Hoy está en el mejor momento de su carrera y podría seguirla fuera de Boca.

Más allá de la opinión, la información que yo tengo es que Boca lo venderá si llega una oferta cercana a los 15 palos, y el Changuito tampoco pondrá peros en el asunto.

Los números de Exequiel Zeballos en el 2025

En lo que va del año, entre todas las competencias, el Changuito disputó un total de 31 compromisos en los que aportó 6 goles y repartió 4 asistencias. La gran parte de aquella cosecha se dio en los últimos partidos.

