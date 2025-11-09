Es tendencia:
Úbeda en modo Scaloni, Zeballos consagrado y Gallardo perdido: Boca le hizo precio a River con el 2 a 0 en el Superclásico

La Bombonera fue una fiesta, y mientras los hinchas se van, comienza a resonar todo lo que pasó en este Superclásico. Gallardo planteó mal el partido: puso a Meza, que se lesionó, a Driussi que estuvo lesionado y caminó la cancha hasta que entró Borja -que si algo le faltaba para irse por la puerta de atrás era jugar contra Boca como lo hizo-. Montiel tampoco estaba en condiciones de jugar, y otra vez el DT de River pifió con los cambios.

Gallardo eligió mandar a la cancha a Galarza antes que a Juanfer, lo que habla mucho de sus contradicciones. A Quintero lo pone recién en el entretiempo, por Rivero para desarmar la línea de 5 y al toque llegó el segundo de Boca, gracias al desborde de Zeballos y el gol de Merentiel.

Así, lo que pasó de ser un partido chato y sin emociones, pasó a ser un fracaso total de River y un baile de Boca, que debió ser goleada y dejó muchas dudas en el futuro del equipo de un Gallardo totalmente perdido. ¿Cómo hace este equipo para ganarle a Vélez y clasificar a la próxima Libertadores? Difícil, más aún si Riestra y Argentinos ganan el lunes.

Ahora, hablando de Boca. ¿Por qué ganó Boca? Por el Changuito Zeballos. El extremo xeneize está en modo Mundial 2026, y Claudio Úbeda está en modo Scaloni para el equipo de la Ribera.

Un primer tiempo en el que no le salían bien las cosas: no aparecían Paredes ni Milton Delgado, pero se hizo presente una jugada aislada en la que Giménez le gana -sin falta- la posesión a Paulo Díaz y el Chango se inspiró para empezar a consagrar su tarde. Apenas comenzó el segundo tiempo, Zeballos mismo dio el golpe de gracia junto a Merentiel.

Boca termina dejando un resultado corto: debió golear a River. Más allá de que el 2 a 0 resultó escaso por el desarrollo del partido, creo que el hincha de Boca gozó una de las tardes más felices de las últimas décadas al hacerle un gran daño al River de Gallardo, y que, además de haber logrado clasificar a la Libertadores, también complicó el pase a su eterno rival.

