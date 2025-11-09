La drástica decisión de Marcelo Gallardo tras la derrota de River en el Superclásico ante Boca

En una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, Boca venció 2-0 a River gracias a los goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. Además de sellar la clasificación a la próxima Copa Libertadores, el Xeneize agravó la crisis futbolística en la que está inmerso el Millonario que no puede salir de la senda de este momento y extiende su racha de derrotas consecutivas.

Tal como en los últimos compromisos, el conjunto de Núñez fue totalmente superado y no mostró señales de reacción cuando quedó en desventaja en el marcador. No solo eso, sino que la diferencia pudo haber sido mucho más abultada pero los atacantes de Boca no concretaron ninguna de las muchas situaciones claras que generó en el segundo tiempo.

Lo cierto es que Marcelo Gallardo decidió suspender la conferencia de prensa. A pesar de que la Liga Profesional de Fútbol lo diagrama de forma habitual ya que es parte del protocolo establecido por la AFA, el entrenador tomó esta contundente postura y no habló con los medios de comunicación que esperaban por su palabra después de perder el Superclásico ante Boca.

Marcelo Gallardo, director técnico de River en el Superclásico ante Boca. (Getty Images)

Por segunda vez consecutiva, ya que hizo lo mismo tras la derrota contra Gimnasia, el Muñeco canceló la rueda de prensa. Esta particular determinación se repitió muchas veces en las últimas semanas, principalmente cuando el Millonario pierde sus respectivos partidos. En esta oportunidad, volvió a ocurrir por segundo fin de semana de manera seguida y llamó la atención…

River acumula 8 derrotas en sus últimos 11 encuentros, cifras realmente preocupantes y que constantemente rompen récords en la historia de la institución. El conjunto de Núñez pareciera no encontrar respuesta en este contexto de suma adversidad y mucho menos mostrar signos de intentos de reacción para dar vuelta la situación en la que está inmerso.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE

El DT Marcelo Gallardo suspendió la conferencia de prensa por segunda vez consecutiva tras la derrota de River .

por tras la derrota de . El protagonista Marcelo Gallardo se retiró sin hablar con los medios, rompiendo el protocolo de la LPF por segunda vez consecutiva.

se retiró sin hablar con los medios, rompiendo el por consecutiva. River Plate acumuló 8 derrotas en sus últimos 11 encuentros tras caer ante Boca Juniors.