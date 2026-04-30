Cómo ver en vivo y online la pelea de Naoya Inoue vs. Junto Nakatani por el título mundial indiscutible de peso súper gallo: a qué hora es y qué canal la pasa

Naoya Inoue, considerado por una amplia mayoría de expertos y fanáticos como el mejor boxeador libra por libra de la actualidad, expondrá su campeonato mundial indiscutible de peso súper gallo este sábado 2 de mayo en Japón ante su compatriota Junto Nakatani, quien ya ha sido campeón mundial en las divisiones de peso mosca, súper mosca y gallo.

El que promete ser el combate más espectacular del año para el boxeo, por enfrentar a dos boxeadores con un idéntico invicto de 32 peleas, sin empates, y ambos campeones mundiales en múltiples divisiones, tendrá lugar en el Tokio Dome de la capital japonesa y será promovido por Ohashi Promotions, con transmisión de DAZN y Disney+.

Naoya Inoue viene de retener sus cinturones en diciembre, imponiéndose por decisión unánime al mexicano David Picasso. Junto Nakatani, por su parte, se estrenó en la división de peso súper gallo en esa misma velada, derrotando en decisión unánime a Sebastián Hernández Reyes.

Naoya Inoue and Junto Nakatani take to the stage ahead of their undisputed junior featherweight title fight on Saturday night🔥



Who wins #InoueNakatani?🇯🇵 pic.twitter.com/er5QLpQdHM — BoxingScene.com (@boxingscene) April 30, 2026

¿A qué hora es y qué canal pasa la pelea entre Naoya Inoue y Junto Nakatani?

El combate por el campeonato mundial indiscutible de peso súper gallo entre Naoya Inoue y Junto Nakatani contará con transmisión global por parte de DAZN, incluyendo Estados Unidos y América Latina. Sin embargo, para el territorio latinoamericano también habrá cobertura de ESPN Konockout para la plataforma de Disney+.

La transmisión de la cartelera que se desarrollará en el Tokio Dome de Japón tiene horario de inicio previsto para las 5 de la mañana del sábado 2 de mayo en hora de Argentina, por lo que el combate estelar entre Naoya Inoue y Junto Nakatani no comenzará antes de las 8 de la mañana del sábado.

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¿Qué es el campeonato mundial indiscutible?

El campeonato mundial indiscutible en una división lo consigue aquel boxeador que logra adueñarse de los cuatro cinturones otorgados por los principales organismos sancionadores reconocidos a nivel global. Es decir, aquel peleador que conquista los títulos mundiales de la AMB, la OMB, la FIB y el CMB en una misma división de peso.

Otro título mundial se define en Tokio

El combate coestelar de la velada que se realizará en el Tokio Dome también será de título mundial y tendrá a Takuma Inoue, hermano de Naoya, exponiendo el cinturón de peso gallo del CMB ante el múltiple campeón del mundo Kazuto Ioka.

Terence Crawford visitó a Naoya Inoue

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Terence Crawford visits both Naoya Inoue and Junto Nakatani backstage at the Tokyo Dome🇯🇵#InoueNakatani pic.twitter.com/My1LyPFoa8 — BoxingScene.com (@boxingscene) May 2, 2026

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