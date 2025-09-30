Brutal agresión en el básquet amateur: un jugador le pisó la cabeza a otro y fue suspendido de todas las competencias

La liga amateur Básquet Entre Amigos quedó en el centro de la tormenta por lo contrario a lo que pregona su nombre: una brutal agresión en pleno partido. Y es que lo que debía ser un encuentro recreativo en Villa Devoto terminó en escándalo con una situación extradeportiva que no tardó en viralizarse.

El violento episodio ocurrió el domingo 28 de septiembre en el gimnasio del Colegio Cardenal Copello, en el duelo entre Colegio de Abogados de San Isidro (CASI) y Tercer Tiempo. El marcador estaba 38-37 a favor de los sanisidrenses cuando sucedió lo inesperado: las cámaras del equipo rival registraron cómo Santiago Corbalán Olivera, número 4 de CASI, agredió a su oponente de una forma completamente desmedida mientras el árbitro sancionaba una falta antideportiva.

La secuencia fue tan violenta como inesperada. El jugador de CASI se fastidió con un oponente, perdió la calma y descargó su furia con un codazo en la nuca a un rival. Luego, como si fuera poco, cuando este cayó al suelo, lo remató con un pisotón en la cabeza. Acción que le dio paso al descontrol total: al instante se desató una batalla campal, con patadas y piñas entre el resto de jugadores, que obligó a suspender el partido.

Tweet placeholder

Las consecuencias que dejó el escándalo

Como era de esperarse, la agresión obligó a que los dirigentes de Básquet Entre Amigos tomaran cartas en el asunto. Fue así que, tan solo horas más tarde, el Tribunal de Disciplina de la liga amateur emitió sanciones ejemplares: Corbalán Olivera fue expulsado de manera definitiva de todas las competencias por “agresión reiterada” y “conducta violenta grave”. Además, se le dio por perdido el partido a CASI por un resultado de 20-0.

Igualmente, Tercer Tiempo tampoco salió ileso: Gonzalo Zugri, Federico Romero y Sat Kalil, quienes reaccionaron al escándalo con más golpes, recibieron cuatro fechas de suspensión por agredir físicamente a rivales. Ambos equipos, encima, fueron amonestados por “participación masiva” en la riña.

Publicidad

Publicidad

En un comunicado oficial, la Asociación Civil Básquet Entre Amigos expresó: “Lamentamos profundamente el episodio ocurrido en el marco de nuestra competencia. Acompañamos al jugador agredido y a su familia, poniéndonos a disposición para lo que sea necesario”. En ese sentido, la organización concluyó con un mensaje firme: “La violencia no tiene lugar en nuestra comunidad deportiva. Seguiremos trabajando para que el básquet siga siendo un espacio de encuentro y crecimiento para todos y todas”.

ver también Por qué Ferrari puede condicionar el futuro de Franco Colapinto en Alpine y en la Fórmula 1