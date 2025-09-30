Fue top 10, es medallista olímpico, cuenta con un récord negativo impresionante y tiene debilidad por Federer: “Hermano pequeño”

Hacerse un lugar en el circuito de la ATP en la década del 90 no fue nada sencillo. Por aquel entonces brillaron figuras de la talla de Boris Becker, Stefan Edberg, Pete Sampras o Andre Agassi, por poner algunos ejemplos. Marc Rosset tuvo una gran carrera y se destacó por obtener títulos ante verdaderas leyendas del tenis, su trayectoria no solamente fue muy buena en individuales, también lo fue en dobles, donde fue campeón de Grand Slam.

Los inicios de Marc Rosset

Rosset nació en Ginebra, Suiza y desde chico se apasionó por el tenis. Tan bien le fue de chico que tuvo un gran paso por el circuito júnior, donde llegó a ser el número 4 del mundo. Para 1988 saltó al profesionalismo y no tardó mucho en ganar sus primeros títulos. Su primera conquista a nivel ATP fue ante Guillermo Pérez Roldán en el ATP de Ginebra de 1989, mientras que la segunda se dio un año más tarde en Lyon ante una leyenda del tenis: Mats Wilander.

Una medalla que lo cambió todo

Si bien Marc Rosset ya había ganado títulos y estaba realizando un gran trabajo en el circuito, la realidad es que su momento más glorioso se dio en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. En aquella oportunidad, la superficie elegida para el tenis fue el polvo de ladrillo y había jugadores de la talla de Goran Ivanisevic, Boris Becker, Sergi Bruguera y Pete Sampras. Rosset derrotó en la final al español Jordi Arrese y se quedó con la medalla dorada.

Marc Rosset con la medalla dorada de individuales de los Juegos Olímpicos de 1992. (Foto: Getty).

Su gran carrera en individuales

Tras conseguir la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, Marc Rosset continuó con los éxitos y se consolidó como uno de los jugadores más peligrosos del circuito, especialmente por destacarse en superficies como polvo de ladrillo y canchas duras. Entre 1993 y 1995 obtuvo nada más y nada menos que siete títulos, además llegó a ser el número 9 del ranking de la ATP. En la segunda mitad de la década del 90 obtuvo seis títulos más, algunos de ellos ante verdaderos referentes de este deporte como Kafelnikov y un joven Roger Federer. Finalmente, en 2005 dejó la actividad profesional.

Marc Rosset en Roland Garros 1996, donde llegó hasta la semifinal. (Foto: Getty).

Una brillante trayectoria en dobles

No solamente Marc Rosset fue un gran singlista, sino también se destacó en dobles a lo largo de toda su carrera y lo hizo con diversas parejas, aunque la realidad es que con su compatriota Jakob Hlasek fue con quien más títulos relevantes ganó. Junto a él obtuvo Roland Garros en 1992, también el Masters 1000 de Roma de ese mismo año. En total fueron ocho las conquistas de Rosset en esta modalidad en la que llegó a ser número 8 del mundo.

El triste récord de que tiene Marc Rosset

No hay tenista en el mundo que quiera tener este récord de Marc Rosset. El suizo es el tenista con mayor cantidad de doble faltas en un partido de tenis. Fueron 30 ante Arnaud Clement por los cuartos de final de la Copa Davis de 2001. Lo llamativo es que también aparece él en el top 5 de esta categoría ya que en la primera ronda de Wimbledon en 1995 cometió 26 ante Michael Joyce.

Marc Rosset. (Foto: Getty).

Su amistad con Roger Federer

Marc Rosset nació en Ginebra en 1970 y once años más tarde lo hizo Roger Federer en Basilea. El ingreso de Su Majestad al circuito fue a fines de los 90, cuando Rosset ya contaba con gran experiencia, por lo que fue como una especie de padrino. Durante algunos años compartieron equipo de Copa Davis y siempre fueron muy cercanos.

Sin ir más lejos, en 2021 tuvo unas hermosas palabras para con Roger Federer, quien por entonces seguía compitiendo en el circuito: “Nunca había conocido a alguien tan tranquilo. Después de todos estos años, nada ha cambiado. Puedes dar tu opinión sobre cualquier cosa, no hay problema. Desde el principio lo traté como a un hermano pequeño, a un joven que venía y que necesitaba que lo cuidaran. No había ningún problema entre nosotros en términos de personalidad o el hecho de que él llegaría a ser mejor que yo”.

Federer y Rosset en la Copa Davis 2003. (Foto: Getty).

Además, agregó: “Si tuviera que usar una palabra para Roger, diría que es amable. Por eso en esa final de Marsella (la del año 2000 en la que Rosset derrotó a Federer), cuando lo vi llorar, no tuve más remedio que consolarlo. Le debe el 50% de todo su éxito a Mirka. Ha delegado muchos asuntos en sus manos, incluida la comunicación. Estuvo a la vanguardia, un precursor en muchas áreas en comparación con los jugadores de mi generación, hasta el detalle de llevar un simple logo personal en la camiseta. También fue el primero en empezar a jugar menos torneos, por eso es tan longevo. Muchos jugadores lo han copiado”. Cabe destacar que Mirka es la esposa de Roger.

Rosset y Federer, amigos inseparables. (Foto: Getty).

Su vida después del tenis

Una vez que dejó la actividad profesional en el año 2005, Marc Rosset continuó vinculado al mundo del tenis y durante un tiempo largo fue el director del ATP 250 de Ginebra, su ciudad natal. Por otro lado, estuvo presente en la edición de la Laver Cup de 2019 por invitación de su amigo Roger Federer y es una voz habitual en entrevistas a la hora de analizar sobre la actualidad del deporte que practicó.

John Isner, Marc Rosset y Alexander Zverev en la Laver Cup 2019. (Foto: Getty).

Rosset analizó el presente del tenis con elogios a Alcaraz y Sinner

A mediados de 2024, cuando Alcaraz y Sinner ya dominaban por completo el circuito, Rosset dialogó con L´Equipe y afirmó: “Detrás de Sinner y Alcaraz encuentro que hay un vacío abismal con jugadores demasiado estereotipados. Alcaraz es ahora el único que realmente hace muchas cosas diferentes, y creo que él y Sinner podrían tener un bulevar por delante. Si los demás no se hacen las preguntas correctas rápidamente sobre qué agregar a su juego, entonces no deberías venir y decir: ‘No tuvimos suerte, caímos en el mismo tiempo que ellos”.

