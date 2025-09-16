De ser el hombre más rápido del mundo al sedentarismo: el curioso presente de Usain Bolt

A ocho años de su retiro de la actividad profesional, el ex corredor Usain Bolt apareció en el World Athletics de Japón, en donde además de ver competir a sus compatriotas, participó en diferentes encuentros con medios y allí reveló que está viviendo una vida sedentaria, por lo que se agita al subir escaleras.

Es que, en diálogo con los medios presentes, el jamaiquino habló sobre su nueva vida lejos del deporte profesional, en la que se dedica a pasar tiempo con sus hijos y llevarlos a sus actividades. “Normalmente, me despierto a tiempo para ver a los niños irse a la escuela. Y luego depende; si no tengo nada que hacer, simplemente me relajo. A veces hago ejercicio si estoy de buen humor”, comenzó.

Siguiendo sobre su rutina diaria con poco ejercicio físico, continuó al hablar sobre sus pasatiempos: “Y veo series hasta que los niños regresan. Paso un tiempo hasta que comienzan a molestarme y me voy. Y luego veo películas o hago Lego”.

Por otro lado, confesó que si bien entrena en el gimnasio, no se encuentra bien físicamente, por lo que quiere volver a correr. “Entreno en el gimnasio, pero ahora tengo que comenzar a correr. Porque cuando subo las escaleras me quedo sin aliento”, tiró al respecto.

Usain Bolt estará presente en el Mundial de Pekín 2027

Dentro de dos años se volverá a disputar el Mundial de Atletismo, y en esta ocasión la sede será Pekín, ciudad que le trae grandes recuerdos a Usain Bolt, ya que en los Juegos Olímpicos 2008 en esta localidad, logró ganar dos medallas de oro y romper récords mundiales.

Es que, en aquellos JJ.OO, el jamaiquino ganó las pruebas de velocidad en 200 y 100 metros con récords mundiales. Los mismos ya no están vigentes, debido a que con el correr de los años él mismo logró batirlos, a tal punto que llegó a los 9,58 segundos en la prueba de 100 metros.

Para este Mundial, Bolt confesó que llevará a sus tres hijos a la competencia y allí les hablará sobre lo que consiguió a lo largo de su carrera. “Llevaré a mis hijos y les diré: ‘Aquí es donde sucedió todo’. Les he mostrado videos, pero podré explicarles lo que su padre hizo a lo largo de los años”, comentó.

Bolt comparó a la nueva generación con la suya

En su viaje a Japón, el ex atleta fue consultado sobre las nuevas generaciones, ya que a pesar de las mejoras en las zapatillas y su indumentaria, aún no logran romper sus marcas. “¿Quieres la respuesta real? Simplemente, somos más talentosos”, inició. Y agregó: “Mira Shelly, con los nuevos clavos corre más rápido. Es así de simple, es solo talento”.

