Desafiando las leyes de la física: la salvada de Valentín Perrone de la que hablan todos en el MotoGP tras la histórica pole

La bandera argentina se posicionó en lo más alto del MotoGP. El responsable fue Valentín Perrone, el diamante en bruto albiceleste de tan solo 17 años de edad, que dio el golpe sobre la mesa y consiguió la primera pole de su carera. Fue el más veloz de todos, con un tiempo de 1:39.938, y gracias a su rendimiento partirá primero este domingo en la carrera principal del Gran Premio de Austria.

Dentro del histórico suceso, Perrone supo dejar boquiabiertos a todos los amantes del motociclismo mucho antes de asegurarse la primera posición. La secuencia ocurrió en la última práctica libre, cuando regaló una imagen sumamente llamativa que no tardó en tomar repercusión: una salvada en la que no solo demostró su talento, sino que venció a la ley de la gravedad.

Al momento de tomar una curva, el piloto de KTM se inclinó en exceso y quedó al borde de tocar el suelo. Pero cuando todo parecía que la caída era inevitable, sacó su brazo derecho, apoyó la mano en el asfalto y aplicó una fuerza sobrenatural para recuperar el equilibrio y poder continuar la marcha.

“¡Oh, qué salvada!“, fue la inmediata reacción de los comentaristas, incrédulos por la maniobra del argentino nacido en Barcelona. Aunque el pibe también se sorprendió de sí mismo al llevarse la mano izquierda a la cabeza tras reincorporarse en la pista. “Fue la mejor de mi vida“, ratificó minutos después, mientras entre los fanáticos debatían si se trataba de la salvada del año.

Como si fuera un presagio de lo que sería un jornada histórica, tan solo una hora después, Perrone se quedó con el primer puesto. “Estoy muy contento con el resultado. Mañana intentaremos partir el grupo y en las últimas vueltas darlo todo, como siempre“, expresó. El inicio de la carrera será a las 6.00 de Argentina, cuando el joven luche por su primera victoria en Moto3.

La historia de Valentín Perrone

De padres argentinos, pero nacido en 2007 Barcelona, Perrone decidió representar a la bandera albiceleste. Fue una postura en forma de agradecimiento a su padre, Marcelo, por el esfuerzo que realizó para que pudiera cumplir su sueño de competir, al punto de sacrificar vacaciones.

Este año fue cuando Valentín consiguió el ascenso al Moto3, luego de quedar tercero en el campeonato de pilotos de la Rookie Cup el año pasado. Es el piloto más joven de la categoría, teniendo por detrás al español Máximo Quiles (19/3/2008) y el italiano Guido Pini, ambos categoría 2008.

