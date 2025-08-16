Es tendencia:
logotipo del encabezado
MotoGP

Desafiando las leyes de la física: la salvada de Valentín Perrone de la que hablan todos en el MotoGP tras la histórica pole

El piloto argentino de 17 años marcó el mejor tiempo de todos y partirá primero en el Gran Premio de Austria

Por Bruno Carbajo

Desafiando las leyes de la física: la salvada de Valentín Perrone de la que hablan todos en el MotoGP tras la histórica pole
© @valentinperrone73Desafiando las leyes de la física: la salvada de Valentín Perrone de la que hablan todos en el MotoGP tras la histórica pole

La bandera argentina se posicionó en lo más alto del MotoGP. El responsable fue Valentín Perrone, el diamante en bruto albiceleste de tan solo 17 años de edad, que dio el golpe sobre la mesa y consiguió la primera pole de su carera. Fue el más veloz de todos, con un tiempo de 1:39.938, y gracias a su rendimiento partirá primero este domingo en la carrera principal del Gran Premio de Austria.

Dentro del histórico suceso, Perrone supo dejar boquiabiertos a todos los amantes del motociclismo mucho antes de asegurarse la primera posición. La secuencia ocurrió en la última práctica libre, cuando regaló una imagen sumamente llamativa que no tardó en tomar repercusión: una salvada en la que no solo demostró su talento, sino que venció a la ley de la gravedad.

Al momento de tomar una curva, el piloto de KTM se inclinó en exceso y quedó al borde de tocar el suelo. Pero cuando todo parecía que la caída era inevitable, sacó su brazo derecho, apoyó la mano en el asfalto y aplicó una fuerza sobrenatural para recuperar el equilibrio y poder continuar la marcha.

¡Oh, qué salvada!“, fue la inmediata reacción de los comentaristas, incrédulos por la maniobra del argentino nacido en Barcelona. Aunque el pibe también se sorprendió de sí mismo al llevarse la mano izquierda a la cabeza tras reincorporarse en la pista. “Fue la mejor de mi vida“, ratificó minutos después, mientras entre los fanáticos debatían si se trataba de la salvada del año.

Como si fuera un presagio de lo que sería un jornada histórica, tan solo una hora después, Perrone se quedó con el primer puesto. “Estoy muy contento con el resultado. Mañana intentaremos partir el grupo y en las últimas vueltas darlo todo, como siempre“, expresó. El inicio de la carrera será a las 6.00 de Argentina, cuando el joven luche por su primera victoria en Moto3.

Publicidad

La historia de Valentín Perrone

De padres argentinos, pero nacido en 2007 Barcelona, Perrone decidió representar a la bandera albiceleste. Fue una postura en forma de agradecimiento a su padre, Marcelo, por el esfuerzo que realizó para que pudiera cumplir su sueño de competir, al punto de sacrificar vacaciones.

Este año fue cuando Valentín consiguió el ascenso al Moto3, luego de quedar tercero en el campeonato de pilotos de la Rookie Cup el año pasado. Es el piloto más joven de la categoría, teniendo por detrás al español Máximo Quiles (19/3/2008) y el italiano Guido Pini, ambos categoría 2008.

Tras la llegada de Franco Mastantuono a Real Madrid, Ángel Di María le hizo un pedido a Scaloni para la Selección: “Tiene un potencial increíble”

ver también

Tras la llegada de Franco Mastantuono a Real Madrid, Ángel Di María le hizo un pedido a Scaloni para la Selección: “Tiene un potencial increíble”

La multitudinaria lista de convocados de Russo para el Boca vs. Independiente Rivadavia

ver también

La multitudinaria lista de convocados de Russo para el Boca vs. Independiente Rivadavia

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Manuel Lanzini se acerca a Vélez: las dos razones que podrían sellar su pase

jpasman
toti pasman

"Sin un gramo de autocrítica, con Cascini se fue de Boca el último de los Rottweilers de Riquelme"

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
Real Madrid decidió que Nico Paz se quede en Como
Fútbol europeo

Real Madrid decidió que Nico Paz se quede en Como

El medio inglés que liquidó a Franco Colapinto y lo rankeó por debajo de Jack Doohan en la Fórmula 1: “Un error de Alpine”
FÓRMULA 1

El medio inglés que liquidó a Franco Colapinto y lo rankeó por debajo de Jack Doohan en la Fórmula 1: “Un error de Alpine”

Lewandowski comparó a Mastantuono con Lamine Yamal: "No se puede encontrar al próximo Messi"
Fútbol Internacional

Lewandowski comparó a Mastantuono con Lamine Yamal: "No se puede encontrar al próximo Messi"

Pronósticos River Plate vs Godoy Cruz:el líder del Grupo B busca mantener el invicto ante un Tomba sin victorias en el Clausura 2025
Apuestas

Pronósticos River Plate vs Godoy Cruz:el líder del Grupo B busca mantener el invicto ante un Tomba sin victorias en el Clausura 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo