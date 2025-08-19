Fue MVP en la NBA y apuntó a Manny Pacquiao para dar el salto definitivo al boxeo: “Tal vez un algún día”

Manny Pacquiao es una leyenda viva del boxeo, reconocido en todo el planeta no solo por haber conquistado títulos mundiales en ocho divisiones de peso diferentes, sino también por haber protagonizado batallas épicas con muchos de los mejores peleadores de distintas eras, como Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Márquez, Erick Morales, Oscar De La Hoya, Miguel Cotto, Shane Mosley, Timothy Bradley y Floyd Mayweather.

La figura del filipino, que con 46 años volvió a pelear el pasado sábado 19 de julio en un combate que se desarrolló en Las Vegas y terminó con empate en las tarjetas ante Mario Barrios, ha trascendido incluso las fronteras del boxeo y lo ha vuelto una de las figuras más reconocidas del deporte mundial en los últimos años.

Una prueba clara de ello es la visita reciente que recibió en su país de parte de una estrella de la NBA como Jaylen Brown, jugador de los Boston Celtics que puede desempeñarse tanto de alero como de escolta y que fue elegido MVP de las finales de 2024, en que su equipo coronó con el decimoctavo campeonato de su historia imponiéndose en esa serie definitiva a Dallas Mavericks.

El jugador de 28 años estuvo en Filipinas y pudo reunirse con Pacquiao, inspirador de su admiración por el boxeo, para compartir una reunión que incluyó partida de ajedrez, intercambio de indumentaria y sesión de fotos para inmortalizar el encuentro.

Manny Pacquiao y Jaylen Brown, juntos en Filipinas.

“Tal vez algún día, probablemente cuando regrese, quiero tener la oportunidad de entrenar contigo”, le dijo Jaylen Brown al Pac Man, dejando abierta la posibilidad de pasarse al boxeo una vez que decida poner fin a su carrera en la NBA.

Otros jugadores de NBA que probaron el boxeo

Más allá que los entrenamientos de boxeo están muy incorporados entre un importante número de jugadores de la NBA, hubo algunos que se animaron a dar un paso más allá y subir al ring. Una de las superestrellas que lo hizo fue Shaquille O’Neal, quien en 2009 llegó a realizar un combate de exhibición ante el legendario Oscar De La Hoya.

Nate Robinson, quien jugó durante 12 temporadas en la NBA, se enfrentó a Jake Paul en la cartelera que estelarizaron Mike Tyson y Roy Jones Jr. en 2020, saliendo derrotado por el youtuber por nocaut en el segundo asalto. Deron Williams, de largo recorrido con Utah Jazz, peleó en la cartelera que estelarizaron Jake Paul y Tommy Fury ante una estrella retirada de la NFL como Frank Gore.