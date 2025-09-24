Es campeón de la NBA, 3 cirugías en la espalda casi lo retiran del básquet y reveló que gasta 100 mil dólares por año en Uber

Resta menos de un mes para el inicio de una nueva temporada de la NBA y, tras el Media Day, los equipos se preparan para la Summer League. Al mismo tiempo, las estrellas que cambiaron de franquicias en el último mercado intentan ajustarse a las nuevas dinámicas.

Michael Porter Jr. es uno de las figuras que cambiarán de camiseta en el arranque de una nueva campaña. El alero de 2,08 metros de altura fue traspasado desde los Denver Nuggets hacia Brooklyn Nets a cambio de Cam Johnson y un pick de primera ronda del Draft de 2032.

El campeón en la temporada 2022-23 afrontará un nuevo rol en su carrera al sumar protagonismo en la nueva franquicia luego de haber acompañado a una super estrella de la talla de Nikola Jokic. Pero los cambios también jugarán un papel en su vida personal, partiendo de la base de las diferencias que hay entre la ciudad de Denver y Nueva York.

En charla con Yes Network, Porter Jr. resaltó lo dificultoso que puede ser el tránsito en la gran ciudad del este de Estados Unidos y cómo este aspecto afectó directamente a su cuenta bancaria.

“Me estoy aclimatando a la ciudad. El tráfico es duro. Envié el auto hasta acá. Estaba pensando si puedo conducirlo… Los 200 o 250 dólares por día en Uber valen la pena acá”, soltó el alero sobre un monto que, anualizado, totaliza casi 100 mil dólares.

Michael Porter Jr. con la camiseta de Denver Nuggets. (Foto: Getty)

Sin embargo, el jugador que superó tres operaciones en su columna para convertirse en una estrella de la NBA mostró entusiasmo por esta nueva etapa en su carrera y en su vida: “Nueva York es diferente. Me estoy aclimatando. Vivo es una muy buena y pacífica zona. Probablemente a 10 minutos de aquí. Lo estoy disfrutando hasta ahora”.

A pesar de que el monto sería un inconveniente para la gran mayoría de las personas, no lo será para Porter Jr. Es que, en esta temporada, percibirá por contrato 38,3 millones de dólares y la cifra ascenderá a 40,8 millones en la próxima campaña.

La dura crítica de Michael Porter Jr. a las modelos de OnlyFans

Dos semanas atrás, el flamante basquetbolista de Brooklyn Nets soltó una fuerte reflexión sobre los montos que manejan las principales modelos de la plataforma para adultos OnlyFans. En concreto, se refirió a las ganancias de Sophie Rain en el último año, que superaron los 80 millones de dólares, y atacó a quiénes consumen este tipo de contenido.

“Me parece un poco patético que estos tipos les den 50 millones de dólares. Son hombres que probablemente tienen esposas e hijos, pero en la cama se comportan de forma extraña. Me parece una locura”, soltó en diálogo con PlaqueBoyMax.

Y se extendió: “Estas chicas son modelos de OnlyFans. Ni siquiera son ellas las que escriben y hablan con estos tipos. Probablemente estén hablando con algún filipino que lleva su cuenta. Se están gastando el pan en eso”.

