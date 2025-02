John Cena reveló sus verdaderas intenciones sobre WrestleMania tras perder el Royal Rumble: “Me lo merezco”

El Royal Rumble 2025 cerró con una mayúscula sorpresa tras la victoria de Jey Uso en el evento principal, superando a algunas de las principales estrellas del deporte, como Roman Reigns, CM Punk, Seth Rollins o AJ Styles. Sin embargo, en el final del combate, quien se quedó a las puertas del triunfo y de su boleto a WrestleMania por un título mundial, fue John Cena.

Tras ser el último eliminado en el Royal Rumble, John Cena decidió hablar con la prensa presente en el evento y entregó un discurso muy diferente a las declaraciones que acostumbra a dar, y reveló sus verdaderas intenciones en este último año como luchador profesional, antes de su retiro definitivo de la WWE.

Jey Uso eliminó a John Cena y ganó el Royal Rumble.

“En los 23 años que he estado en este negocio, se que hay diferentes perspectivas sobre mi camino. Pero la verdad es que jamás utilicé las oportunidades que recibí para estar en un lugar que no me haya ganado”, inició Cena. “Hoy fue especial, por muchas razones, pero me empezó a caer que fue mi último Royal Rumble y que en Las Vegas será mi último WrestleMania. No estelarizo un WrestleMania desde 2013, ha pasado mucho tiempo.”

“Pero hoy entendí que eso no es lo mejor para los negocios. Lo mejor para los negocios es que yo estelarice WrestleMania. Y lo mejor para los negocios, y por primera vez lo puedo decir con confianza, es que gane mi decimoséptimo campeonato“, continuó John Cena, revelando abiertamente que quiere romper la paridad que tiene con Ric Flair, como los dos que más campeonatos mundiales han ganado.

John Cena quiere ser el máximo campeón mundial de la WWE.

El plan de John Cena: Elimination Chamber y luego a WrestleMania por el título

“Anuncio que estaré compitiendo en la Elimination Chamber, y lo digo porque después de 23 años de servicio leal con esta compañía, siento que esa oportunidad me la he ganado”, declaró con firmeza Cena. “Es el momento de ser quien digo ser, voy a ir a Elimination Chamber a ganar y voy a estelarizar mi último WrestleMania y ganar mi decimoséptimo campeonato, porque eso es lo mejor para los negocios.”

“Y no lo digo porque es lo mejor para mi ego, ni para mi negocio. He construido mi existencia aquí en base al trabajo duro, lealtad y respeto en todos los aspectos. Ganaré el decimoséptimo, no para mi, lo ganaré para algún día estrechar la mano de quien gane dieciocho.”

El primer campeonato de Cena fue en 2005.

John Cena ganó su primer campeonato mundial en WrestleMania 21, allá por el año 2005. Ahora quiere llegar a WrestleMania 41 y, luego de dos décadas, convertirse en la superestrella con más campeonatos mundiales en la historia de la WWE, en el año de su retiro.