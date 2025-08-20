Julio César Chávez reveló por quién apostará en el combate del año entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

Falta menos de un mes para el que los fanáticos del boxeo están esperando como el gran combate del año, que enfrentará a Saúl El Canelo Álvarez y el invicto Terence Crawford el próximo sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Para que el combate en que el mexicano pondrá en juego su campeonato mundial indiscutible en la división de peso súper mediano, el estadounidense que dejó la división de peso wélter tras adueñarse también de los cuatro grandes cinturones debió aceptar un importante salto de categoría en relación al peso, lo que más allá de sus virtudes técnicas ha dejado el favoritismo del lado del Canelo.

Justamente en esa línea se expresó otra leyenda del boxeo mexicano como Julio César Chávez, quien aunque más de una vez se destacó como crítico del peleador tapatío ahora considera que tiene todas las de ganar ante un rival de máxima jerarquía pero de menor poder.

“Todo puede pasar arriba del ring, pero si hay que meter dinero se lo vamos a meter a Canelo. Con todo respeto por Crawford, yo no veo por dónde le pueda ganar a Canelo“, dijo el excampeón mundial en tres divisiones de peso diferentes al ser consultado sobre el cara a cara más taquillero de 2025.

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford. 13 de septiembre, Las Vegas.

“Tampoco creo que Crawford se la pueda pasar corriendo toda la noche. Va a llegar un momento en el que va a tener que fajarse y ahí será la fortaleza, la pegada de Canelo lo que lo va a hacer ganar. Pero repito, todo puede pasar arriba del ring”, agregó.

Publicidad

Publicidad

Los récords de Canelo Álvarez y Terence Crawford

Canelo Álvarez, campeón mundial indiscutible vigente en la división de peso súper mediano, ha participado en 67 combates profesionales a lo largo de su carrera de los cuales salió victorioso en 63, 39 de ellos por la vía del nocaut, perdió 2 y empató otros 2.

Terence Crawford, quien fue indiscutible en las divisiones de peso súper ligero y welter, mantiene un récord inmaculado de 41 victorias en igual cantidad de combates como profesional y en 31 de ellas finalizó a su oponente antes del límite.

Combates confirmados para la cartelera

La cartelera que en el Allegiant Stadium de Las Vegas estelarizarán Saúl El Canelo Álvarez y Terence Crawford el sábado 13 de septiembre ya tiene otros ocho combates confirmados.

Publicidad

Publicidad

Christian Mbilli vs. Lester Martínez // Peso supermediano

Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams // Peso súper welter

Callum Walsh vs. Fernando Vargas // Peso súper welter

Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin Jr // Peso pesado

Steven Nelson vs. Raiko Santana // Peso supermediano

Mohammed Alakel vs. John Ornelas // Peso superpluma

Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez // Peso superpluma

Sultan Almohamed (debut) vs. Martin Caraballo // peso ligero.