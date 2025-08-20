Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boxeo

Julio César Chávez reveló por quién apostará en el combate del año entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

La leyenda del boxeo mexicano hizo su pronóstico para el combate del año.

Por Juan Ignacio Portiglia

Julio César Chávez reveló por quién apostará en el combate del año entre Canelo Álvarez y Terence Crawford
Julio César Chávez reveló por quién apostará en el combate del año entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

Falta menos de un mes para el que los fanáticos del boxeo están esperando como el gran combate del año, que enfrentará a Saúl El Canelo Álvarez y el invicto Terence Crawford el próximo sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Para que el combate en que el mexicano pondrá en juego su campeonato mundial indiscutible en la división de peso súper mediano, el estadounidense que dejó la división de peso wélter tras adueñarse también de los cuatro grandes cinturones debió aceptar un importante salto de categoría en relación al peso, lo que más allá de sus virtudes técnicas ha dejado el favoritismo del lado del Canelo.

Justamente en esa línea se expresó otra leyenda del boxeo mexicano como Julio César Chávez, quien aunque más de una vez se destacó como crítico del peleador tapatío ahora considera que tiene todas las de ganar ante un rival de máxima jerarquía pero de menor poder.

“Todo puede pasar arriba del ring, pero si hay que meter dinero se lo vamos a meter a Canelo. Con todo respeto por Crawford, yo no veo por dónde le pueda ganar a Canelo“, dijo el excampeón mundial en tres divisiones de peso diferentes al ser consultado sobre el cara a cara más taquillero de 2025.

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford. 13 de septiembre, Las Vegas.

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford. 13 de septiembre, Las Vegas.

“Tampoco creo que Crawford se la pueda pasar corriendo toda la noche. Va a llegar un momento en el que va a tener que fajarse y ahí será la fortaleza, la pegada de Canelo lo que lo va a hacer ganar. Pero repito, todo puede pasar arriba del ring”, agregó.

Publicidad

Los récords de Canelo Álvarez y Terence Crawford

Canelo Álvarez, campeón mundial indiscutible vigente en la división de peso súper mediano, ha participado en 67 combates profesionales a lo largo de su carrera de los cuales salió victorioso en 63, 39 de ellos por la vía del nocaut, perdió 2 y empató otros 2.

Terence Crawford, quien fue indiscutible en las divisiones de peso súper ligero y welter, mantiene un récord inmaculado de 41 victorias en igual cantidad de combates como profesional y en 31 de ellas finalizó a su oponente antes del límite.

Combates confirmados para la cartelera

La cartelera que en el Allegiant Stadium de Las Vegas estelarizarán Saúl El Canelo Álvarez y Terence Crawford el sábado 13 de septiembre ya tiene otros ocho combates confirmados.

Publicidad

Christian Mbilli vs. Lester Martínez // Peso supermediano

Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams // Peso súper welter

Callum Walsh vs. Fernando Vargas // Peso súper welter

Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin Jr // Peso pesado

Steven Nelson vs. Raiko Santana // Peso supermediano

Mohammed Alakel vs. John Ornelas // Peso superpluma

Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez // Peso superpluma

Sultan Almohamed (debut) vs. Martin Caraballo // peso ligero.

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Noche épica de Racing para la idolatría de varios, pero que expone a un mal capitán por la conducta de Arias"

ggrova
german garcía grova

Manuel Lanzini se acerca a Vélez: las dos razones que podrían sellar su pase

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
Mientras Mike Tyson hizo una fortuna de 685 millones de dólares gracias al boxeo, esto lleva ganado Canelo Álvarez
Polideportivo

Mientras Mike Tyson hizo una fortuna de 685 millones de dólares gracias al boxeo, esto lleva ganado Canelo Álvarez

Mientras Canelo Álvarez firmó un contrato de 400 millones, esto ganará Manny Pacquiao por volver al boxeo
Polideportivo

Mientras Canelo Álvarez firmó un contrato de 400 millones, esto ganará Manny Pacquiao por volver al boxeo

Tras vencer a Chávez Jr, Jake Paul disparó contra Canelo Álvarez y su equipo: “Yo paso las pruebas antidopaje”
Polideportivo

Tras vencer a Chávez Jr, Jake Paul disparó contra Canelo Álvarez y su equipo: “Yo paso las pruebas antidopaje”

El motivo por el que Boca no venderá a Kevin Zenón mientras es marginado por Russo
Boca Juniors

El motivo por el que Boca no venderá a Kevin Zenón mientras es marginado por Russo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo