La Pantera Asesina que está invicto en 29 peleas, es un noqueador serial y quiere enfrentar al ganador de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: “Estoy listo”

Los fanáticos del boxeo están expectantes por el combate que Saúl El Canelo Álvarez y Terence Crawford protagonizarán el próximo sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, donde el mexicano expondrá su campeonato mundial indiscutible de peso súper mediano.

La cartelera que será transmitida en exclusiva por Netflix cuanta además con otros ocho combates confirmados, entre los que destaca la presencia de Christian Mbilli, peleador mejor ranqueado en la división en la que Canelo es rey con un invicto de 29 peleas desde su debut como profesional, enfrentando a Lester Martínez.

Nacido en Camerún, de nacionalidad francesa y radicado en Canadá para continuar su desarrollo como boxeador, es conocido como La Pantera Asesina por su gran poder de demolición que se pone de manifiesto en que 24 de sus 29 victorias las consiguió por la vía del nocaut.

Mbilli, que en su última presentación noqueó en el primer round al experimentado Maciej Sulecki para quedarse con el título mundial interino de peso súper mediano del CMB, tiene en la cartelera del 13 de septiembre un interés que va más allá de su combate ante Martínez, pues confiado de que se quedará con la victoria ya expresó que quiere enfrentar al ganador del combate entre Canelo y Crawford.

Mbilli definió por nocaut 24 de sus 29 victorias. (Foto de Getty).

“Estoy listo para dar un gran espectáculo en este evento y enviar un mensaje de que soy el próximo que enfrentará al ganador de Canelo vs. Crawford. Es la pelea de mi vida, pero estoy listo para mostrarle al mundo lo grandioso que soy”, manifestó en diálogo con la revista The Ring.

Mbilli habló de su próximo rival

Antes de pensar en quién resultará ganador del combate del año, Mbilli sabe que tendrá un duro desafío por delante ante un Lester Martínez que, como él, solo conoce de victorias desde que inició su carrera profesional. “Martínez parece un tipo muy fuerte. Puede boxear. Puede pelear. Su poder y físico me impresionan”, señaló al respecto.

Y agregó: “Parece completo. Será un gran desafío para mí, pero estamos trabajando en las estrategias correctas para vencerlo. No me estoy tomando esta pelea a la ligera. No es fácil, y podría ser mi pelea más dura hasta ahora. Viene a pelear y viene a ganar, pero yo estaré listo“.