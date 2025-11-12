Lo ofrecieron para jugar en Boca, fue compañero de Carlos Tevez y ahora disputará la Copa Potrero

Este viernes 14 de noviembre, comenzará a disputarse la segunda edición de la Copa Potrero, que es organizada por Sergio ‘Kun’ Agüero y tendrá una extensión de 10 días. Por lo tanto, el próximo domingo 23, se llevará a cabo la gran final.

Así como hay grandes talentos que no son conocidos, también hay ex futbolistas profesionales. Uno de ellos, tuvo la oportunidad de ser compañero de Carlos Tevez durante su etapa en Shanghái Shenhua. Incluso, tiempo antes pudo haberse sumado a Boca.

“Nos han propuesto entre ayer y hoy cuatro o cinco jugadores, entre ellos Gio Moreno“, exclamó Daniel Angelici, en TyC Sports, cuando transcurría enero de 2014. Quien era presidente del Xeneize en aquel entonces, también reveló que debían consultarle a Carlos Bianchi, que era el entrenador del equipo, sobre la chance. Finalmente, desistió.

El colombiano nacido en Segovia, que en el fútbol argentino vistió la camiseta de Racing tras hacerse conocido por su nivel en Atlético Nacional, ya está retirado de la actividad y será uno de los grandes protagonistas del campeonato que se disputará en el Club Municipal Lionel Messi de Presidente Derqui, Pilar, Provincia de Buenos Aires.

Giovanni Moreno durante su etapa en Shanghái Shenhua. (Getty Images)

Equipos participantes y conformación de los grupos

GRUPO A: La Crema, Federación Colombiana, Todo Suela, RFC y Baires.

GRUPO B: TAP San Pedro, GEBA, Ciclón, Social y Deportivo 1936 y GB Sports.

GRUPO C: Liga Núñez, La Wilson, Las Piedras, La Fiebre y Barche.

GRUPO D: Picapiedra, Fuerte Apache, Montereyes, Championsli y Alejo F.C.

GRUPO E: Alto Pasto, Argeave Sports, Los Eucaliptus, Mammana F.C. y Mi Abuela Lala.

GRUPO F: Moreno, El Guayo FC, Argentina Streamers, La Rosario y London FC.

GRUPO G: San Alberto, Mamon, Área Sport, Bidonaccio y La Jaula.

GRUPO H: Ciudadela, Operativo Panda, La Gambeta, Dibu F.C. y Nikkei.

Algunas figuras profesionales que jugarán la Copa Potrero

Habrá gran presencia de ex futbolistas profesionales en diversos equipos de la Copa Potrero:

Mauro Zárate, Giovanni Moreno (La Crema)

Gonzalo Bergessio (GB Sports)

Matías Suárez, Leonardo Pisculichi (Mi Abuela Lala)

Carlos Tevez (Fuerte Apache)

Pablo Mouche, Santiago Silva (Alejo FC)

Fabián Cubero y Franco Di Santo (Dibu FC)

Augusto Fernández, Leonardo Ulloa, Rubens Sambueza (Área Sport)

Cristian Lucchetti, Cristian Erbes, Nicolás Bertolo y Mariano Pavone (Operativo Panda)

*Entre otros.

Los premios que entrega la Copa Potrero