Magic Johnson dejó en claro que LeBron James no es el mejor basquetbolista de la NBA: "Sigue siendo"

El crecimiento que tuvo LeBron James desde que se inició en la universidad hasta que dio el salto a la NBA, donde defendió las camisetas de Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Los Angeles Lakers, fue astronómico. Claramente, su rendimiento le permitió sentarse en la mesa de los grandes basquetbolistas de la historia, donde aparecen jugadores como Magic Johnson, Larry Bird, Charles Barkley, Scottie Pippen, Michael Jordan, y también en la actualidad Stephen Curry.

Con cuatro anillos logrados en 2012, 2013, 2016 y 2020, James es para muchos el mejor de toda la historia. Pero no así para Earvin Johnson, quien quedó en las páginas doradas de Los Angeles Lakers, tal como el oriundo de Ohio, pero según su visión aún no puede ser el más grande de todos los tiempos.

En una entrevista que Johnson le brindó a ESPN, en 2022, se refirió a la cuerda que le queda a quien fue reconocido como el MVP del All-Star Game de la NBA en tres ocasiones y de lo que debe ocurrir para arrebatarle el mote a Jordan: “El capítulo de LeBron James aún no está cerrado, todavía tiene algo de baloncesto para jugar. Tal vez, tenga la oportunidad de atraparlo más adelante si puede obtener más campeonatos en su haber. Pero hasta entonces, al final del día, ambos son geniales y juegan el juego de la manera correcta, mejoraron a sus compañeros de equipo y ganaron campeonatos”, indicó. Pero mucho tiempo antes, definió que no hay manera de que el de New York pierda el trono. Aunque no pudo dejar de elogiar al ex Cleveland.

“No le quitemos nada a LeBron James porque es un gran jugador de baloncesto, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos que jamás haya jugado. LeBron James, cuando piensas en un jugador de baloncesto completo, es el mejor de todos los tiempos. Pero cuando dices, ‘¿quién es el mejor de todos los tiempos?’, sigue siendo Michael Jordan”, aseguró el ex basquetbolista nacido en Michigan.

Michael Jordan, el mejor de la historia según Magic Johnson.

