Ni LeBron James, ni Michael Jordan: el mejor jugador de la historia de la NBA según Allen Iverson

Allen Iverson siempre será recordado como uno de los jugadores más carismáticos que hayan pisado la NBA. El base brilló con la camiseta de Philadelphia 76ers a lo largo de 11 temporadas y cosechó una infinidad de trofeos individuales.

Las características de su juego hicieron que acumule millones de fanáticos alrededor del planeta. Aquellos pergaminos lo llevaron al Salón de la Fama desde 2016 y su opinión es bien valorada en el ambiente.

En una reciente entrevista con NBC Sports, Larry Brown, quién fuera su entrenador en los Sixers, recordó una increíble anécdota en la que Iverson visitó al equipo universitario de SMU Mustangs, equipo en el que también estuvo al frente el coach tras su ciclo en la NBA.

“Habló con nuestro equipo y fue la charla más increíble que jamás haya escuchado. Nuestros hijos estaban hechizados. Y fue muy abierto y honesto con ellos”, recordó Brown sobre aquel día en el que el base brindó su tiempo a los universitarios.

Para romper el hielo, uno de los jugadores le preguntó: “¿Quién es el mejor de la historia?“. Y Brown recordó la respuesta del nacido en Virginia: “¿A quién crees que dijo? Allen Iverson“.

De esta manera, el base se nombró a sí mismo como ganador del polémico debate por sobre nombres como los de Michael Jordan y LeBron James. “No le estoy faltando el respeto a Michael (Jordan) ni a Magic (Johnson) ni a Julius Erving ni a ninguno de esos tipos”, aclaró Iverson.

Publicidad

Publicidad

Y explicó el porqué de su elección: “No podría haber hecho lo que hice con mi talla si no me sintiera así”. The Answer logró destacarse en la liga más competitiva del planeta con apenas 1,83 metro de altura.

El jugador favorito de Allen Iverson

A pesar de haberse puesto como el mejor de la historia, Iverson no eludió la pregunta sobre quién fue su basquetbolista favorito en otras oportunidades. “Mike (Jordan) lo era todo para mí. Él me dio la visión. Me hizo querer jugar baloncesto. Él es mi todo”.

“Realmente quería ser como él, como el comercial, ‘Be Like Mike’. Realmente quería ser él. Todavía estoy deslumbrado cada vez que lo veo. Todavía estoy nervioso todo el tiempo. Porque él es Mike para mí. Él es mi chico. Así que nunca habrá nadie en la parte superior de mi lista además de Mike”, añadió.

Publicidad