Lejos de la NBA: el inesperado motivo por el que Michael Jordan ganó una fortuna capturando un pez de 32 kilos

Michael Jordan dejó una huella imposible de borrar. Sus actuaciones en la NBA, sobre todo con Chicago Bulls, lo llevaron a ser el mejor basquetbolista de toda la historia. Es reconocido por sus colegas, por los fanáticos y por personalidades ajenas al deporte rey de Estados Unidos, pero ahora el nacido en Brooklyn que también incursionó en baseball tiene otra faceta en el ambiente deportivo.

Así como fue la imagen principal de marcas como Nike, Coca-Cola, Chevrolet, Gatorade, Hanes, McDonald’s, Ball Park Franks, Rayovac y MCI, a sus 62 años participó del torneo White Marlin Open en Ocean City, donde terminó segundo con su embarcación Catch 23. Sí, ahora se dedica a la pesca deportiva de altura.

Su presencia elevó el perfil de la competencia, además de que acaparó la mirada de fanáticos que no incursionaban en dicho deporte. Incluso, según las palabras del competidor Jimmy David, quien dialogó con Coast TV, el certamen se puede equiparar con el Super Bowl de la pesca, tanto por la magnitud del evento como por la calidad de los participantes y la presencia de celebridades de diferentes ámbitos.

Es uno de los certámenes de pesca más reconocidos y lucrativos de todo el mundo, donde Jordan y sus tripulantes obtuvieron un premio de 400.000 dólares gracias a la captura de un marlín blanco de 32,2 kilogramos (71 libras), que fue pescado por Trey Cricket McMillan durante la sexta jornada del torneo.

Cabe destacar que el White Marlin Open se extiende a lo largo de seis días y hace más de medio siglo que empezó a disputarse. De hecho, la exigencia y la participación de embarcaciones que llegan desde diferentes puntos del país son sus principales caracteríticas.

En esta edición, las condiciones meteorológicas obligaron a los organizadores a que solamente habilitaran la pesca durante sábado y domingo, lo que permitió que 211 de los 282 barcos inscriptos pudieran salir al mar el último día, según los datos que aportó Coast TV. A raíz de esto, la competencia fue muy reñida.

Respecto al ganador del certamen, fue Dan Gough, quien estuvo a bordo del Billfisher. A diferencia de la embarcación de MJ23, obtuvo un premio por 4.27 millones de dólares tras capturar un marlín blanco de 32,7 kilogramos (72 libras), por lo que apenas superó por medio kilo al ejemplar que pescó por la tripulación del ex basquetbolista.

