Quién es Agostina Hein, la promesa de 17 años que conquistó el primer oro para Argentina en los Panamericanos Junior con un sorprendente récord en natación

Tocó la pared, alzó la vista y lo primero que vio fue el reloj. El cronómetro marcaba 4 minutos, 6 segundos y 96 centésimas. En ese instante, Agostina Hein supo que no solo había ganado la medalla de oro en los 400 metros libres de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, también había pulverizado su propio récord panamericano juvenil (4:13.41), aquel que ella misma había fijado apenas unas horas antes. Y todo con 17 años.

La nadadora argentina emergió del agua con una sonrisa que mezclaba alivio, emoción y orgullo. No era para menos: había cumplido con las expectativas, sumado la primera dorada para Argentina y, de paso, asegurado su boleto para los Panamericanos de Lima 2027, la antesala a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Oriunda de Campana, Agostina se entrena en Zárate bajo la dirección de Sebastián Montero, a quien define como “un segundo papá”. Ese vínculo quedó claro en Asunción: apenas salió de la pileta, la joven se abrazó fuerte a su entrenador, consciente de que esa victoria era el resultado de años de trabajo compartido. “Estoy muy contenta, esto es algo que venimos trabajando con mi equipo hace mucho y la verdad que aportar una medalla de oro para Argentina es un orgullo. Lo más lindo es vestir todos los días la camiseta, haber representado a mi país es un privilegio”, expresó la joven antes de subir al podio.

Pero su jornada dorada no terminó ahí. Horas más tarde, recibió la medalla de bronce en la posta 4×100 libres femenina junto a Lucía Gauna, Magdalena Portela y Malena Santillán, con un tiempo de 3:48.76. Fue el broche a un día soñado, en el que el oro de Hein también tuvo un sabor especial para la delegación argentina: llegó justo después de la polémica descalificación del ciclista Mateo Kallechman, a quien le retiraron el título en la contrarreloj de ruta por una supuesta irregularidad en su bicicleta.

La historia de Agostina Hein

Pero detrás de la imagen de la campeona hay una historia que no siempre fue sencilla. Fanática de River, Agostina estudia el último año del secundario a través del sistema de educación a distancia del Ejército Argentino, un programa que, gracias a un convenio con el ENARD, también utilizaron figuras como Juan Martín del Potro. Desde los 9 años asiste a una psicóloga, y no lo oculta: “Me ayuda a competir, a manejar la presión y a disfrutar de todo esto”, ha dicho. Quizás por eso, cuando recuerda que el año pasado pensó en “tirar la toalla” después de torneos que la golpearon anímicamente, sus logros actuales toman otra dimensión.

Con apenas 16 años, Gein ya había sido la atleta más joven de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024. Y un año antes, con 15, se había ganado ese lugar gracias a la marca B que consiguió en el Mundial de Doha. Su currículum también incluye una histórica medalla de bronce en el Mundial Junior de Israel 2023 y destacadas participaciones en los Panamericanos de Santiago 2023, donde fue quinta en los 800 y 1500 libres y sexta en los 400.

En Asunción, la exigencia será máxima: su agenda incluye ocho pruebas, entre individuales y postas, hasta el 14 de agosto. El desafío es mayúsculo, pero su entrenador no duda de su capacidad: “Es muy competitiva, muy competitiva con ella misma, pero con los pies sobre la tierra”, asegura Montero. Es esa mezcla de autoexigencia y equilibrio lo que la ha llevado a cumplir con cada objetivo que se propone.

Lo de los 400 metros libres fue más que una victoria. En la serie matutina, Gein había bajado el récord panamericano juvenil a 4:13.41. En la final, lo redujo en casi siete segundos, un margen enorme para este nivel. “Todos hemos visto nadadoras ganar, pero no siempre se ve a alguien que mejore así sus propias marcas en cuestión de horas”, comentó asombrado un miembro del cuerpo técnico argentino.

Agostina tiene como referente a la cordobesa Georgina Bardach, medallista olímpica en Atenas 2004, y sueña con llegar a Los Ángeles 2028. El oro en Asunción es un paso más en ese camino, pero no el destino final. “Esto recién empieza”, suele repetir. Y lo dice en serio: en menos de una semana todavía le quedan siete pruebas por delante.

Con el oro colgando del cuello y la brisa húmeda de Asunción entrando por las ventanas del natatorio, Agostina Gein estampó su nombre en el deporte argentino. De aquí en adelante, el único misterio será hasta dónde podrá llegar. Por ahora, su techo sigue siendo tan alto como su ambición.