River le robó a Boca a una jugadora de la Selección Argentina de vóley

En las últimas horas, el Millonario confirmó el fichaje de la jugadora que se desempeña como opuesto. Tiene un pasado por Ferro y Boca.

Por Julián Mazzara

Valentina Gartenbank, jugadora del voley de River.
© Prensa River VoleyValentina Gartenbank, jugadora del voley de River.

Si bien la rivalidad histórica entre River y Boca pasa por medio del fútbol, en las diferentes disciplinas que poseen ambas instituciones también se genera la pica del Superclásico. Y no está muy bien visto que un deportista pase de una vereda a la otra.

Hay miles de casos emblemáticos que cambiaron sus colores, aunque los más recordados serán los de Oscar Ruggeri y Ricardo Gareca pasando del Xeneize al Millonario. Pero ahora, la “traición” se dio en el vóley femenino, donde los de Núñez se llevaron a dos jugadoras boquenses.

Una de ellas, milita en la Selección Argentina. Tras sus inicios en Ferro, la vida de Valentina Gartenbank se tiñó de azul y amarillo. Pero, a los 21 años, la opuesto decidió ponerse la banda roja en el pecho y ahora defiende los colores de River.

En agosto pasado, Gartenbank representó al combinado nacional en los Juegos Panamericanos Junior que se disputaron en agosto pasado, en la ciudad paraguaya de Asunción, y donde obtuvieron el tercer puesto tras vencer a República Dominicana por 3-1, con parciales de 25-12, 20-25, 25-12 y 25-19.

Otra de las jugadoras que pasó del barrio porteño de La Boca al de Núñez fue Martina Vivas, quien se desempeña como líbero. De 26 años, y surgida de Vélez Sarsfield, ya disputó 30 torneos desde que se desempeña como voleibolista y acumula 191 partidos en su espalda.

DATOS CLAVES

  • Valentina Gartenbank pasó de Boca a River Plate como opuesto a los 21 años.
  • Martina Vivas, líbero de 26 años, dejó el Xeneize para sumarse al vóley de River.
  • Gartenbank obtuvo el tercer puesto en los Juegos Panamericanos Junior disputados en Asunción en agosto.
julián mazzara
Julián Mazzara

