Salió campeón con la Selección Argentina, jugó en la NBA y ahora fue detenido por agredir a una enfermera

Aunque suene increíble, un jugador fue noticia por un hecho ajeno al deporte. Es que Luca Vildoza protagonizó un escándalo, donde él y su mujer agredieron a un paramédico y una enfermera de la Cruz Roja. Por ese motivo, el campeón con la Selección Argentina de Básquet y que tuvo dos pasos por la NBA, fue el centro de la escena por un suceso que ocurrió del lado externo de la cancha.

El base albiceleste de 30 años actualmente se desempeña en el Virtus de Bolonia, ciudad de Italia en la que se desarrollaron los inconvenientes en la vía pública. El acontecimiento que derivó en un altercado con el personal de salud, se llevó a cabo instantes después de la victoria del conjunto italiano por 77-73 sobre el AS Mónaco correspondiente a un enfrentamiento por la Euroliga.

Lo cierto es que Vildoza agredió a un paramédico y su mujer a una enfermera de la Cruz Roja. Luego de este conflicto, fueron detenidos y pasaron la noche en la comisaría de la zona. Además, a la pajera le realizaron un exhaustivo interrogatorio que derivó en una imputación con cargos por agresión, por haber atacar al personal de salud de la asociación humana voluntaria.

Luca Vildoza, basquetbolista argentina en la selección. (AP Photo/Ng Han Guan)

En primer lugar, a la salida del establecimiento en el que se jugó el partido, Vildoza insultó al personal de una ambulancia que se detuvo sobre la calle Vía Calori porque se interpuso en su camino y no podía avanzar. Apenas unos instantes más tarde y sobre la arteria Viale Silvani, fue Luca el que obstaculizó intencionalmente al vehículo de emergencias con maniobras bruscas.

Allí, los empleados sanitarios descendieron en busca de explicaciones, pero todo escaló. Según informó la prensa local a través del relato de testigos, Luca habría atacado al paramédico mientras que su mujer agarró de los pelos a la enfermera de la Cruz Roja. En ese momento, un patrullero percibió lo sucedido y entró en acción para detenerlos y trasladarlos a la comisaría más cercana.

Vildoza, campeón con Argentina y la experiencia en la NBA

Luca Vildoza tuvo una breve estadía y prácticamente sin continuidad por la NBA. En mayo de 2021 arribó a los New York Knicks pero no llegó a debutar oficialmente debido a una lesión en el pie y fue liberado antes del inicio de la temporada. En abril de 2022 se sumó a las filas de Milwaukee Bucks, donde sí tuvo su estreno y disputó un total de 7 partidos en los playoffs.

Luca Vildoza y Lindell Wigginton, en Milwaukee Bucks de la NBA. (Getty Images)

En su juventud integró las selecciones menores y en la Mayor fue parte de los Juegos Odesur 2014, donde se consagró campeón. Integró el plantel de los Juegos Panamericanos 2015 y también en 2019, cuando Argentina consiguió la medalla de oro. Además, posee la medalla de plata del Mundial de FIBA de 2019 y disputó los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (2021).

