River vs. Independiente Rivadavia por las semifinales de la Copa Argentina: día, horario y cómo ver

Por un lugar en la gran final del certamen doméstico, el Millonario se mide contra la Lepra mendocina.

Por Nahuel De Hoz

Maximiliano Salas y Sebastián Villa, delanteros de River e Independiente Rivadavia.
© GettyMaximiliano Salas y Sebastián Villa, delanteros de River e Independiente Rivadavia.

Hace solamente instantes, la Asociación del Fútbol Argentino hizo formal la programación de los compromisos por las semifinales de la Copa Argentina 2025, donde se enfrentarán River e Independiente Rivadavia. A través de un comunicado oficial, el ente reveló dónde se jugará, en qué sede, a qué hora y cómo ver el encuentro en vivo para definir al finalista.

Cabe recordar que el Millonario viene de dejar en el camino a Racing, que era otro de los máximos candidatos a quedarse con el trofeo doméstico. Lo venció 1-0 con gol de Maximiliano Salas, en uno de los cotejos más calientes de los últimos años del fútbol argentino. Por otra parte, la Lepra eliminó a Tigre en los cuartos de final, al ganar por 3-1 un encuentro electrizante.

Lo cierto es que se programó el duelo entre River e Independiente Rivadavia para el próximo viernes 24 de octubre a partir de las 22:10 horas. De esta manera, la organización determinó que el duelo por las semifinales de la Copa Argentina 2025 se jugará dicho día en un horario muy particular pero que está dentro del reglamento por el ‘horario de verano’ que ya empezó a utilizarse.

El trofeo de la Copa Argentina.

El recinto designado para albergar este compromiso de gran expectativa también está decidido. Según estipuló el ente regulador, se jugará en el Estadio Mario Alberto Kempes ubicado en la reconocida ciudad de Córdoba, ya que cuenta con una capacidad de 57.000 espectadores. Ese requisito la convirtió en el principal candidato y, finalmente, ganó la pulseada como se esperaba.

Para este duelo que protagonizan el conjunto de Núñez y el de Mendoza, al igual que ocurre durante todo el desarrollo de la competición nacional, la transmisión está a cargo de TyC Sports. Por ese motivo, se podrá ver exclusivamente por su pantalla y también a través de la plataforma digital TyC Sports Play. Además, se puede seguir el minuto a minuto acá en Bolavip.

Cómo salieron los últimos cruces entre River e Independiente Rivadavia

Vale destacar que el historial marca que es un duelo extremadamente parejo. Se enfrentaron tres veces en el último año y medio, con dos victorias para Independiente Rivadavia y una para River, lo que deja en evidencia que la abultada diferencia de jerarquía entre los planteles es solo cuestión de números y no se refleja cuando la pelota empieza a rodar dentro del campo de juego.

En el encuentro de marzo de 2024, el Millonario se impuso por 2-0 en el Estadio Monumental. Luego se volvieron a ver las caras en el Malvinas Argentinas a finales del año pasado y ahí ganó la Lepra por 2-1. Pero en el medio disputaron un amistoso y fue ahí cuando Independiente Rivadavia goleó 4-0 a River, en un cotejo también disputado en Mendoza, pero no por los puntos.

